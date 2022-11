„Frühstücksfernsehen“: Fans in Sorge – Moderator fehlt in Liveshow

Sie sind die Gute-Laune-Fabrik am frühen Morgen: Die Moderatorinnen und Moderatoren des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. In unserem Newsblog bekommst du alle Infos zu Marlene Lufen, Alina Merkau, Daniel Boschmann und Co.

Killing immer noch krank

Er ist immer noch nicht wieder da. Nach seinem Ausfall am Donnerstag, muss Matze Killing auch am Freitag passen. Für ihn sprang wieder Benjamin Bieneck ein.

Matthias Killing fällt aus – Sat.1 muss umplanen

Schlechte Nachrichten für die „Frühstücksfernsehen“-Fans am Donnerstagmorgen. Moderator Matthias Killing fällt kurzfristig aus. Doch Sat.1 sorgte rasch für Ersatz. Statt Matze sprang Alina Merkau am frühen Morgen Benjamin Bieneck zur Seite.

Die Fans feiern das Moderatoren-Debüt des „Frühstücksfernsehen“-Reporters. „Wie cool! Warum hat das so lange gedauert? Du bist solch eine Bereicherung für diese großartige Sendung! Ab jetzt, regelmäßig“, fordert beispielsweise ein Fan bei Instagram. Und ein anderer ergänzt: „Könnt Ihr bitte bitte Benji als feste Größe ins Moderatorenteam holen – ich finde ihn großartig.“

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen sagt ihre Meinung zur WM

Sie ist eine Frau der klaren Worte: „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen. Das gilt für die Welt der Promis, aber auch beim Thema Fußball bleibt Vanessa Blumhagen nicht stumm. Zur gerade begonnenen Fußball-WM in Katar sagt die Sat.1-Moderatorin: „Fußball WM – schauen oder nicht? Was sagt Ihr? Ich habe viel gelesen und Dokus geschaut in den letzten Wochen. Meine Meinung nach all den Fakten: Als die WM vor zwölf Jahren vergeben wurde, hätten Länder wie Deutschland, Frankreich, England, Portugal, Spanien… die großen Fußball Nationen sagen müssen: Wir machen bei dieser WM nicht mit. Punkt.“

Jetzt Konsequenzen zu fordern, halte sie für zu spät. „Jetzt an Katar und deren Art zu leben rum zu meckern, empfinde ich als Heuchlerei. Und ich wundere mich, wie überrascht jetzt alle über die Zustände in Katar sind. Es gab eine WM in Russland, Olympische Spiele in China. Worüber reden wir eigentlich? Es geht immer nur ums Geld! Und solange wir dieses Geschäft bedienen, geht das alles genauso weiter.“