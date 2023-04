„Frühstücksfernsehen“: Moderatoren reagieren auf Kritik – „Stecken wir nicht so einfach weg“

Gestern noch bei „The Masked Singer“ als „Der Waschbär“, steht Daniel Boschmann heute schon wieder als Moderator beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera. Seine kurze Gesangskarriere hat er damit bereits in Folge 2 der Prosieben-Show an den Nagel gehängt und führt jetzt wieder in gewohntem Studio durch das Morgen-Programm.

Die Woche nach seinem großen Show-Auftritt verbringt er mit „Frühstücksfernsehen„-Kollegin Karen Heinrichs an seiner Seite. Und die beiden haben viel Spaß im Studio – doch dann schlagen sie ernste Töne an, denn es hagelt Kritik für das Duo.

„Frühstücksfernsehen“-Stars reagieren auf Kritik

So richtig recht machen, kann man es wohl nie allen. Das mussten auch die Moderatorinnen und Moderatoren vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ schon des Öfteren feststellen. Als Boschmann und Heinrichs am Mittwochmorgen (12. April) live ihr Publikum begrüßen, gibt’s massive Kritik – und das aus einem ungewöhnliche Grund. Denn an den Stars der Show als solches liegt es nicht.

„Uns hat Feedback erreicht“, kündigt Daniel Boschmann an. Dann fügt er hinzu: „Wir sind ja auch zarte Seelen. Manche Sachen stecken auch wir im Fernsehen nicht so einfach weg. Es gibt Kritik an unserer Kleidung.“

Moderatoren reagieren mit Humor auf Kritik

Ihr Aufnahmeleiter hatte die beiden darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Kombination aus Daniels rotem Pullover und Karens rotem Zweiteiler mit wildem Mustermix für Gesprächsstoff unter den Zuschauenden gesorgt habe.

„Zu mir hat er gesagt, mein Pulli kommt überhaupt nicht gut an. Ich hätte gar keine Kontur. Will sagen, ich bin ein bisschen aufgeschwemmt. Und bei dir fragt man, ob du eine Wette verloren hast“, fasst Daniel Boschmann die Kommentare zusammen, die ihnen vorgetragen wurden. „Die Frage ist, was ist schlimmer?“, antwortet Karen lachend.

Wirklich ernst nimmt hier niemand die Kritik, ganz im Gegenteil. Karen kann den Wirbel um ihren Zweiteiler so gar nicht verstehen. „Dabei fand ich das eigentlich total geil. Das ist doch voll 70er“, sagt sie lachend. Humor ist bekanntlich ein guter Weg, um mit Kritik umzugehen.

Sat. zeigt das „Frühstücksfernsehen“ montags bis freitags ab 5.30 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.