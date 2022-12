„Frühstücksfernsehen“: Dieses Rätsel bringt Moderatoren ins Schwitzen

Es weihnachtet sehr beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Am Montagmorgen (6. Dezember) noch ein bisschen mehr. Das Moderatoren-Duo der Sendung besteht diesmal aus Alina Merkau und Romina Langenhan.

Für sie hat sich Sat.1-Kollege Lukas Haunerland gleich mal etwas Besonderes ausgedacht. Denn die beiden sollen schon am frühen Morgen ihr Wissen auf die Probe stellen und das ausgerechnet bei einem Thema, das zunächst eigentlich ganz einfach klingt. Es gilt alle Zutaten zu erraten, die in dem Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski aufgelistet werden. Gar nicht so einfach, wie sich schnell herausstellt.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorinnen werden getestet

„Welches Rezept ist in dem Song eigentlich verwurschtelt“, will Lukas Haunerland wissen. Auf Instagram wird daraus direkt mal ein lustiges Spiel zum Mitraten. Für Anregungen haben die beiden „Frühstücksfernsehen“-Frauen eine Zutatenliste vor Augen.

Doch mal eben anstreichen, was in die Schüssel kommt, ist nicht. Da müssen einzelne Liedzeilen erst noch einmal laut vorgesungen werden, um auch wirklich auszuschließen, dass die ein oder andere Zutat nicht genannt wird. Ganz schön knifflig, denn obwohl das Lied bereits seit 1987 vielerorts als fester Bestandteil der musikalischen Festbegleitung sein dürfte, ist es anscheinend alles andere als einfach, sich an die genauen Liedzeilen zu erinnern.

„Frühstücksfernsehen“: Dieses Rätsel ist alles andere als einfach

Die vollständige Liste zeigt dann schließlich, dass diese Lebensmittel bei Rolf Zuckowski seit Jahren wozu auch immer verarbeitetet werden: Zimt, Nüsse, Mehl, Butter, Succade, Ei, Schokolade, Milch und Honig.

Da stellt sich nur noch eine Frage: „Was ist das bitte für ein Rezept, es ist kein Zucker drin?“, will Lukas Haunerland irritiert wissen. Auch seine Kolleginnen zeigen sich planlos. „Vielleicht gibt man mal all diese Zutaten bei Google ein.“ Herauskommen könnte Merkau zufolge möglicherweise ein Lebkuchen-Rezept.