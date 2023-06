„Frühstücksfernsehen“: Zuschauer enttäuscht – „Da kann der Fernseher aus bleiben“

Tagtäglich schalten Tausende Zuschauer morgens ein, um mit dem „Frühstücksfernsehen“ in den Tag zu starten. Von montags bis freitags zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr ist das beliebte Sat.1-Magazin live auf Sendung. Dabei wechseln die Moderationsduos im Wochentakt.

Wen die Zuschauer erwarten können, wird in der Regel am Wochenende über Instagram kommuniziert. Denn auch dort ist das „Frühstücksfernsehen“ aktiv und erfolgreich. Insgesamt 532.000 Follower verzeichnet die Sat.1-Sendung mittlerweile. Doch nach der letzten Ankündigung sind einige von ihnen enttäuscht.

„Frühstücksfernsehen“ kündigt Moderationsduo an

Am Sonntag (4. Juni) verkündet das „Frühstücksfernsehen“, auf welche zwei Moderatoren sich die Zuschauer in dieser Woche freuen können. „Ready to rumble? Wir starten in eine nächste Woche voller Sonnenschein (hoffentlich) und lustigen, spannenden, ergreifenden Themen mit Alina und Boschi“, heißt es auf Instagram.

Nach all den Jahren sind die Moderatorinnen und Moderatoren des „Frühstückfernsehen“ hierzulande selbst berühmt und beliebt. Doch nicht alle Zuschauer sind immer so begeistert von den Kombinationen. Wie heißt es so schön? Wo Licht ist, ist auch Schatten.

Ankündigung sorgt für gemischte Gefühle

Alina Merkau und Daniel Boschmann gehören zu den Urgesteinen der Sat.1-Sendung. Aus diesem Grund freuen sich zahlreiche Fans darauf, die beiden gemeinsam vor der Kamera zu sehen. „Hey, ich freue mich auf das Dream-Team!“ oder „Wird wieder eine tolle Woche, freue mich auf Euch“, schreiben die Zuschauer.

Doch nicht alle sehen das Ganze so positiv und kommentieren unter anderem: „Gut, muss man nicht sehen. Da kann der Fernseher aus bleiben“ oder „Da weiss ich, was ich heute nicht schaue.“ Letztendlich kann man es nie allen Recht machen, findet diese Zuschauerin: „Mir ist es egal, wer moderiert. Sicher mag ich den einen oder anderen lieber. Aber wenn kein Frühstücksfernsehen bei Sat.1, dann fängt mein Tag nicht gut an.“

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr im TV.