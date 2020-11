Frühstücksfernsehen: Brutale Quälerei – Moderatorin ringt bei diesem Video um Fassung

„Wir hatten Tränen aus Trauer und Wut“, berichtet „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen. Ein Video hat die erfahrene Moderatorin an den Rand der Verzweiflung getrieben.

Es waren äußerst erschreckende Bilder, die das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ am Freitagmorgen zeigte. Und nicht nur im TV dürften einige an ihre Grenzen gegangen sein. Das Thema des Clips: Elefanten in Sri Lanka.

„Frühstücksfernsehen“: DIESE Bilder brachten Marlene Lufen an ihre Grenzen

Auf einer Müllkippe in der Region Ampara suchen die majestätischen Dickhäuter nach Fressen. Zu Hunderten ziehen die Elefanten zum Abfall, um zwischen Plastik und Dreck nach Essbarem zu suchen.

Das ist Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Von 2001 bis 2007 moderierte sie die Sendung „WDRpunkt Köln“

Als Kandidatin war sie 2006 bei „Das große Promibacken“ zu sehen

Im Jahr 1997 heiratete sie den „Sportschau“-Moderatoren Claus Lufen – das Paar trennte sich 2019

Marlene Lufen hat einen Sohn und eine Tochter

Die Elefanten zieht es aus einem nahe gelegenen Naturreservat auf die Müllkippe. Die Halde ist sehr nah an das Reservat gebaut, Schutzzäune und Barrieren konnten die Tiere bislang nicht aufhalten. Nun soll ein Schutzgraben ausgehoben werden, um die Elefanten von der Müllkippe fernzuhalten.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann ist fassungslos: „Es läuft doch etwas massiv falsch auf der Welt“

Auch „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann scheint von den Bildern geschockt. „Es läuft doch etwas massiv falsch auf der Welt, wenn man solche Bilder sehen muss, oder?“, fragt er, ohne eine Antwort zu erwarten.

Es ist keine leichte Woche für „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen. So brachte sie nicht nur das grausame Elefanten-Video an die Grenze des Zumutbaren. Zu Beginn der „Frühstücksfernsehen“-Woche musste sie zudem DAS ertragen. Spoiler: Es wurde schmerzhaft.

