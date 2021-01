„Frühstücksfernsehen“-Moderator denkt nicht nach, als er plötzlich DAS sagt – „Darf man das nicht?“

Irritierender Fauxpas beim „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1! So früh am Morgen mit Kaffee und Brötchen auf dem Studio-Tisch, kann man offenbar schon mal in's Plaudern geraten.

So ging es jedenfalls Daniel Boschmann, der sich während der Live-Sendung zu einem unüberlegten Kommentar hinreißen ließ.

Was war passiert? Wie gewohnt bietet das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ seinen zeitig aus dem Bett gekrochenen Zuschauern gerne den einen oder anderen Service-Tipp. So war es auch am Freitagmorgen. Doch dabei unterlief Moderator Boschmann jedoch ein Fauxpas.

„Frühstücksfernsehen“: Handpflege am frühen Morgen

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen hatte sich auf die Fahne geschrieben, etwas für die Handgesundheit zu tun. So wie einst die Tilly. Tilly wer? Da musste auch Moderator Daniel Boschmann nachhaken. Bis es ihm wie Schuppen von den trockenen Händen fiel. „Das war doch die von Palmolive“, platzt es aus dem Moderator heraus.

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

Und da schien es Boschmann auch schon zu dämmern.

„Darf man das nicht sagen?“, fragte er lautstark in die Runde.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann machte vor laufender Kamera eine unüberlegte Bemerkung. Foto: imago images / Raimund Müller

Ob er eine Info aus der Regie bekommen hatte oder sich selber die Frage nach der Markennennung gestellt hat, können wir an dieser Stelle leider nicht beantworten.

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann ist wenig begeistert

Von den Tipps seiner Kollegin Marlene Lufen war Boschmann eher weniger begeistert. So schlug diese vor, dass man die Hände erst mit Creme einreibe und dann mit Öl versiegele. Da fehlte dem Moderator der praktische Nutzen. So könne man ja mit den öligen Händen nichts mehr machen. Da hat er vermutlich recht.

