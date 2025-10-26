„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen hat aus ihren Fehlern gelernt – „Mir liefen sofort die Tränen runter“

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ begrüßt Marlene Lufen seit Jahren Prominente aus aller Welt – ein Interview hat sie dabei bis heute nicht vergessen. In Barbara Schönebergers Podcast „Frühstück bei Barbara“ spricht die Moderatorin nun über eine Begegnung, die sie nachhaltig erschüttert hat. Eigentlich wollte sie nur für weihnachtliche Stimmung sorgen, doch am Ende flossen Tränen und das nicht vor Freude!

In dem Gespräch mit Schöneberger verriet „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen, dass es sich um einen internationalen Rockstar handelte, der kurz vor Weihnachten zu Gast war. Bei einem harmlosen Smalltalk über die Feiertage fragte sie scherzhaft, ob er Single sei und sie ihm noch jemanden zum Feiern vermitteln solle. Eine spontane Bemerkung, die jedoch völlig anders aufgenommen wurde, als sie es erwartet hatte.

„Frühstücksfernsehen“-Star

Nach der Sendung habe der Musiker sie wütend konfrontiert. „Er hat gesagt: ‘I will never come back to this show again! How dare you?’“, erinnert sich Marlene Lufen. Die Attacke hat die „Frühstücksfernsehen“-Bekanntheit völlig überrumpelt: „Mir liefen sofort die Tränen runter, das war so schlimm.“ Rückblickend glaubt sie, dass sie einen wunden Punkt getroffen habe, da der Sänger frisch getrennt war. Das berichtet auch „Express„.

Trotz ihres Mitgefühls empfindet Marlene Lufen die Reaktion bis heute als überzogen. „Der Ruf eilt ihm voraus, dass er sehr unfreundlich sein kann“, sagte sie im Podcast. Dennoch habe sie aus der Situation gelernt – vor allem, dass auch gut gemeinte Fragen schnell ins Persönliche rutschen können.

Erfahrung mit bleibendem Eindruck

Seit diesem Erlebnis geht „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen bewusster mit Interviews um. „Ich würde heute keine private Frage mehr stellen, ohne die Geschichte dahinter zu kennen“, erklärt sie. Gerade im Live-TV – wie derzeit bei „Promi Big Brother -müsse man immer abwägen, wie weit man gehen kann.

Trotz des unangenehmen Moments bleibt Marlene Lufen ihrem offenen Stil treu und kann auch über die Schattenseiten ihres Berufs reflektieren. Humorvoll fügte sie hinzu, dass es natürlich auch das Gegenteil gegeben habe: „Es passiert selten, aber es ist schon vorgekommen, dass ich einen Gast richtig gut fand.“

Damit zeigt die Moderatorin, dass sie auch nach Jahrzehnten im Fernsehen nicht abgeklärt ist, sondern nach wie vor mit Herz, Empathie und einer Prise Selbstironie durchs Leben geht. Und genau das macht Marlene Lufen in der TV-Welt so besonders!