Frühstücksfernsehen-Star hört auf: Der wahre Grund

Es war ein Schock für die vielen Fans des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“: Lukas Haunerland hört auf. Der Mann, der mit seinen Gesangseinlagen Millionen Zuschauer allmorgendlich verzückte, verlässt die Sat.1-Morningshow nach fünf gemeinsamen Jahren.

Ein harter Cut für die Fans, aber auch für Haunerland selbst, wie er in einem Video auf Instagram verrät. „Weil selbst der schönste Traumjob, und den habe ich da, das weiß ich, irgendwann zu Routine wird. Und ich fühle mich noch nicht bereit für Routine“, so der Moderator.

Lukas Haunerland verlässt das „Frühstücksfernsehen“

Eine Rückkehr zum Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ will er aber nicht ganz ausschließen: „Das weiß ich gerade überhaupt nicht, weil ich nicht weiß, was das Leben mir noch so bringt. Ich weiß aber definitiv, dass ein Job, in dem man eher mit Freunden als mit Arbeitskollegen die Zeit verbringt, natürlich unfassbar wertvoll ist. Und dass ich mir auch wirklich wünsche, dass ich eines Tages, wo auch immer sitze, und denke: Ja, ich möchte wieder zurück zum ‚Frühstücksfernsehen‘.“

Die Hoffnung besteht also. Auch, wenn die Trauer bei den Fans groß ist. „Also ich bin NICHT bereit für eine Routine ohne dich im ‚Frühstücksfernsehen‘. Alles Gute für dich, Lukas. Du siehst ja an den Reaktionen, was für eine tolle Arbeit du geleistet hast“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter seinem Video.

Fans vermissen den Moderator

Ein anderer Fan ergänzt: „Ich werde dich vermissen. Deine spontanen Songs waren immer der Hammer.“ Während ein Dritter traurig schreibt: „Wer auf sein Herz hört, macht alles richtig. Egal, wie schön der Job auch sein mag. Du warst eine unfassbare Bereicherung und hast vielen Menschen morgens ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. In ermüdenden Zeiten könnte das nicht mehr wert sein. Du wirst fehlen.“

Welch schöne Worte für einen Mann, der so viel Spaß im „Frühstücksfernsehen“ gemacht hat. Von daher auch von dieser Stelle: Wir werden dich vermissen, Lukas!