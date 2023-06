„Frühstücksfernsehen“-Star kassiert heftigen Schlag! Fans können nur lachen

Die Moderatoren vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sind für ihre skurrilen Ideen am frühen Morgen bekannt und beliebt bei ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Montags bis freitags täglich live auf Sendung geben die Stars der Show ab 5.30 Uhr alles, um ihr Publikum zu unterhalten.

Von Müdigkeit ist trotz früher Uhrzeit bei diesem Team nichts zu erkennen. Dass aber auch beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ nicht immer alles reibungslos abläuft, zeigt jetzt ein Video vom Show-Trio Daniel Boschmann, Marlene Lufen und Lukas Haunerland.

„Frühstücksfernsehen“-Trio hat skurrilen Plan

Erst Anfang Juni ging es rasant zu im Studio, als sich Daniel Boschmann und Lukas Haunerland ein Rollschuh-Rennen vor laufender Kamera lieferten und dabei gemeinsam zu Boden gingen (wir berichteten). Damals war es Alina Merkau, die dem ganzen Trieben beiwohnte, sich aus den Rangeleien um den Sieg aber lieber raushielt.

Jetzt war es Marlene Lufen, die sich mit den Männern akrobatisch zeigte und dabei selbst ordentlich mitmischte. Wobei ein bisschen weniger Einsatz in diesem Fall durchaus hilfreich gewesen wäre – zumindest aus der Sicht von Lukas Haunerland, der dank ihr ordentlich einstecken musste.

Lukas Haunerland bekommt Schlag ab

„Hau den Lukas 2.0“, heißt es zu dem Video, das am Montag (20. Juni) auf dem Instagram-Kanal der Show online gestellt wurde. Zu sehen sind Boschmann, Lufen und Haunerland wie sie außerhalb des Studios ganz lässig eine Akrobatik-Nummer aufführen.

Dafür gehen Lukas und Daniel in die Kniebeuge und Marlene Lufen klemmt ihre Füße in den Kniekehlen ihrer Kollegen ein und hält sich dabei an ihren Schultern fest. Für den Lässig-Look haben die TV-Bekanntheiten Sonnenbrillen aufgesetzt. Was hier so cool aussieht, war im ersten Versuch nicht ganz so erfolgreich.

Statt sich einzuhaken rutschte Marlene Lufen hier nämlich einmal ab und landete ausgerechnet im Schritt des Kollegen Haunerland. Ein Video zeigt, wie er schmerzerfüllt guckt und sich die Hand an den Intimbereich hält. Ganz zur Belustigung der Fans. Die kommentieren auf Instagram mit Nachrichten wie: „Lukas sei froh, dass Marlene keine High Heels anhatte“, „Oje, armer Luki. Habe Tränen gelacht“, „Ich muss es mir immer wieder anschauen, ich schmeiß‘ mich weg“, heißt es hier.