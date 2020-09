„Frühstücksfernsehen“: Frustrierende Szene – als Karen Heinrichs ein Geheimnis verraten will, passiert DAS

Die Moderatoren im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ sind morgens aber auch wirklich immer gut drauf. Zu Zeiten, in denen der Normalsterbliche sich noch übermüdet an seiner Kaffeetasse festhält, sind Marlene Lufen, Alina Merkau, Karen Heinrichs und Co. schon in bester Laune.

Das bewies Letztere auch am Donnerstag im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Doch gerade als Karen Heinrichs ansetzte, ein bislang unbekanntes Geheimnis über Moderatoren-Kollege Chris Wackert zu enthüllen, passierte etwas, was doch arg frustrierte.

„Frühstücksfernsehen bei Sat.1: Als Karen Heinrichs DAS verraten will, schaltet Sat.1 in die Werbung

Was war geschehen? Gerade waren die Vip-News beendet, die Kamera ruhte noch auf Heinrichs. Da fragte die Moderatorin, wo denn eigentlich Chris Wackert abgeblieben sei. Ein Blick nach links, da konnte sie ihn abseits der Kameras erblicken.

Das ist das Sat.1-Frühstücksfernsehen:

Seit dem 1. Oktober 1987 wird das „Frühstücksfernsehen“ ausgestrahlt

Die Moderatoren berichten im Morgenmagazin über aktuelle Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft

In der Sendung werden unter anderem nützliche Verbrauchertipps für den Alltag vorgestellt

Von Montag bis Freitag ist das „Frühstücksfernsehen“ von 5.30 Uhr bis 10 Uhr zu sehen

Zum Moderationsteam gehören unter anderem: Marlene Lufen, Alina Merkau, Daniel Boschmann oder Vanessa Blumhagen

Immer wieder hat das „Frühstücksfernsehen“ prominente Gäste: Zuletzt Luke Mockridge und „4Blocks“-Star Kida Khodr Ramadan

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Chris Wackert. Foto: Screenshot Sat.1

Chris Wackert hatte wohl die kurze Pause genutzt, um sich ein kleines Frühstückchen zu genehmigen. Und das scheint ein ganz besonderes zu sein, wenn man den Tonfall von Karen Heinrichs zugrunde legt. Die sagte nämlich aufgeregt: „Der macht sich ja morgens immer...“. In genau diesem Moment bricht die Liveshow ab, schaltet in eine kurze Werbepause.

Chris Wackerts Frühstücksgeheimnis

Oh nein, was isst Chris Wackert denn nun morgens immer in seinen Pausen? Das verriet Karen Heinrichs leider nach der Pause nicht mehr. Und auch Chris Wackert ist nichts anzusehen. Er sitzt lediglich an einem leeren Tisch.

So wird es wohl auf ewig ein Geheimnis bleiben.

