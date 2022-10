„Frühstücksfernsehen“: Fans stinksauer – „Sollte verboten werden“

Es ist eine Institution am frühen Morgen. Stets um 5.30 Uhr, wenn sich viele Menschen in Deutschland noch selig schlummernd in den Federn befinden, geht das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ auf Sendung. Mit guter Laune, Spielen, den neuesten Nachrichten und gerne mal auch dem ein oder anderen prominenten Gast.

Doch nicht nur im TV sind die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren und -Moderatorinnen unterwegs, auch bei Instagram zeigt Sat.1 immer wieder Highlights der Show. Da gibt es hilfreiche Tipps für den Haushalt, die lustigsten Szenen aus der vergangenen Sendung oder kurze Interviews mit den Stars der Show.

„Frühstücksfernsehen“-Fans genervt

Eine willkommene Plattform also für die Zuschauer, sich über die Sendung und das Moderatorenteam rund um Alina Merkau, Marlene Lufen, Matthias Killing und Co. auszutauschen. Doch leider tauchen in den Kommentarspalten nicht nur Sat.1-Zuschauer auf.

Immer wieder treiben dort auch sogenannte Porno- oder Spam-Bots ihr Unwesen. Ein Problem, das viele reichweitenstarke Instagramseiten in diesen Tagen haben. Mit obszönen Sprüchen oder zwielichtigen Finanz-Angeboten sorgen die Bots für Wut bei den echten Fans und Zuschauern der Sat.1-Morgenshow. „Schon wieder dieser ganze Pornomist. Bei jedem Beitrag das Gleiche. Schlimm“, schreibt beispielsweise eine Followerin.

Eine weitere ergänzt: „Ja, finde ich, auch sollte verboten werden.“ Und ein anderer User rät: „Das sind vermutlich automatische Bots. Wenn ich so ein Ding sehe, wird das einfach blockiert.“ Eine Maßnahme, die scheinbar auch die Social-Media-Experten des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ergreifen. Schließlich bleiben die obszönen Sprüche nie lange in den Kommentaren. Scheinbar aber lange genug, um die Fans auf die Palme zu bringen.