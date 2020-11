„Frühstücksfernsehen“: Daniel geht Alina Merkau auf den Geist – drastische Konsequenzen

Man könnte denken, im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist eigentlich immer eitel Sonnenschein. Man sitzt zu früher Stunde zusammen, plaudert über die mehr oder weniger wichtigen Themen des Tages und macht den Zuschauern eine schöne Zeit. Doch in seltenen Fällen kracht es auch mal im „Frühstücksfernsehen“.

So wie in dieser Szene, die zu unerwarteten Ärger zwischen den „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Alina Merkau und Daniel Boschmann führte.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau verlässt nach diesem Satz das Studio

In der fraglichen Szene hatte Alina Merkau den „Frühstücksfernsehen“-Zuschauern gerade das tägliche Gewinnspiel erklärt. Drei Jahresgehälter seien in der Verlosung, so die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin.

Alina Merkau ist genervt von ihrem „Frühstücksfernsehen“-Kollegen Daniel Boschmann. Foto: imago images / eventfoto54

Doch das sei noch lange nicht alles. „Das Ganze steuerfrei“, ergänzt Merkau. Und dazu kämen auch noch „drei Monatsgehälter on top. Für eine größere Anschaffung.“

----------------------

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

Daniel Boschmann ist seit Oktober 2016 als Moderator dabei

In der Sendung kommen immer wieder mehr oder weniger prominente Gäste zu Wort

-----------------------

Doch anscheinend war das Kollege Daniel Boschmann noch nicht gut genug erklärt.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann. Foto: imago images / Raimund Müller

„Ich übersetze das mal eben noch ganz kurz, damit wir das alle verstanden haben. Steuerfrei heißt netto. Sie geben von dem Geld nichts mehr ab“, so der Moderator.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): „Jetzt kriegt man wieder Ärger“

Zu viel für Alina Merkau – Sie hat keine Lust mehr und reagiert drastisch. Die 34-Jährige erhebt sich noch während der Moderation von ihrem Sessel und geht aus dem Bild. Verdutzt versucht Boschmann, die Situation noch zu retten.

-----

Das ist Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren

Sie ist eine deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin

Ihr Volontariat absolvierte sie beim Radiosender „KissFM“

Seit Oktober 2014 moderiert sie das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Alina Merkau ist seit verheiratet und hat ein Kind

Ihr Mann ist Rael Hoffmann

-----

„Nicht weil du das falsch erklärt hast“, ruft er Alina Merkau hinterher. Und weiter: „Jetzt kriegt man wieder Ärger. Man will das als Team noch mal anders erklären... Sie können sich nicht vorstellen, was ich mir in der Werbung gleich wieder anhören muss.“

---------------

----------------

Doch damit machte er es nur noch schlimmer. „Moment mal“, ruft Merkau. Sie sagt: „Ich möchte das noch mal kurz übersetzen. Boschi alleine möchte das als Team noch mal erklären.“ Der arme Kerl.

Traurig schaut Daniel Boschmann noch einmal in die Kamera. Seine letzten Worte vor der Werbung: „Ich krieg' so Ärger gleich!“

