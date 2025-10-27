Neuerung beim „Frühstücksfernsehen“: „Wir gehen in die Verlängerung“

Kaum eine TV-Sendung ist so beliebt wie das „Frühstücksfernsehen“. Seit 1987 hat Sat.1 das Morgenmagazin im Programm. Die Moderatoren-Duos begleiten die Zuschauer sieben Tage in der Woche durch ihren Morgen und versorgen sie nebenbei mit den neusten News.

Für Fans des „Frühstücksfernsehen“ gibt es nun tolle Neuigkeiten. Wie auf Instagram verkündet wird, ändert Sat.1 das Konzept des Morgenmagazins und bietet den Zuschauern damit noch mehr Inhalte.

„Frühstücksfernsehen“ wird verlängert

„Wir gehen in die Verlängerung!“ Dieser Satz steht groß über dem jüngsten Instagram-Post des „Frühstückfernsehens“. Schon bald gibt es für die Zuschauer noch mehr zu sehen.

„Sieben Tage die Woche live im TV reichen uns nicht – euch auch nicht? Ab dem 3. November gehen wir von Montag bis Freitag mit dem XXL-Talk in die Verlängerung und streamen weiter ab 10 Uhr weiter auf Joyn. Seid ihr dabei?“, steht unter dem Beitrag geschrieben. Neuigkeiten, die bei vielen Fans für Euphorie sorgen.

„Also ich liebe euch mit allem drum und dran. Und das sind ja mal richtig gute Nachrichten“, kommentiert ein Fan der Sat.1-Sendung beispielsweise. Ein anderer schreibt: „Super, ich freue mich darauf.“ Doch es gibt auch kritische Stimmen zu der Verlängerung der Sendung.

„Also ich finde, dass muss nicht sein. Die Themen wiederholen sich ja in einer Sendung. Ich gucke das Frühstücksfernsehen sehr gerne, aber man sollte es nicht übertreiben“, schreibt ein Instagram-Nutzer.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr.