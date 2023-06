„Frühstücksfernsehen“-Gast fällt deutliches Urteil: „Totaler Quatsch“

In dieser Sendung ist gute Laune garantiert: Das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ begrüßt die Zuschauer jeden Morgen mit spannenden Themen und lustigen Studio-Aktionen. Zwischen 5.30 und 10 Uhr lassen sich die Moderatoren immer wieder was Neues einfallen, um die Fans mit positiver Energie in den Tag zu begleiten.

Dabei empfangen sie auch den ein oder anderen Gast, mit dem sie ausgiebig über Aktuelles quatschen. Neulich waren zwei Kandidaten der diesjährigen GNTM-Staffel im Studio des „Frühstücksfernsehen“. Die beiden Frauen fällen nach der Sendung jedoch ein eindeutiges Urteil vor laufender Kamera.

„Frühstücksfernsehen“: GNTM-Siegerin spricht Klartext

Es war einer der Überraschungen des Abends, als Heidi Klum im großen GNTM-Finale den Arm von Curvy-Model Vivien in die Höhe streckt und sie zur Siegerin kürte. Die Koblenzerin ist die erste Gewinnerin, die kurvig ist und nicht den Standardmaßen der letzten Jahre entspricht. Dafür gab es teils heftige Anfeindungen in den sozialen Netzwerken.

Auf dem Instagramkanal des „Frühstücksfernsehen“ äußern sich Vivien und die Viertplatzierte Selma nun zu diesen Hass-Kommentaren im Netz. „Wir haben alle die gleichen Shootings und die gleichen Walks gemacht. Wir sind alle den gleichen Weg gegangen und deshalb hat es jeder verdient im Finale zu gewinnen. Das hat nichts damit zu tun, ob man divers ist oder nicht. Die Aussage ist totaler Quatsch“, so Selma. Die Fans sehen das genauso.

Zuschauer unterstützen Meinung der Models

In den Kommentaren auf Instagram stimmen die Fans größtenteils zu und unterstützen den Sieg von Vivien:

„Find super, dass sie gewonnen hat. Endlich eine Frau mit Kurven. Seien wir doch mal ehrlich, wir müssen endlich dieses Klischee 90/60/90 aus den Köpfen kriegen. Mit diesem Gewinn zeigen wir endlich Mädchen/Frauen, dass sie auch schön sind.“

„Ich finde das gut. Endlich sieht man mal: Man muss heute nicht dünn sein, um Model zu werden.“

„Ich finde die beiden absolut nett, habe zwar die Sendung nicht gesehen, aber diese Hater sind absolut das Letzte, bloß weil die mit ihrem Leben und ihrer Umwelt nicht zurecht kommen, müssen sie andere schlecht machen.“

Im „Frühstücksfernsehen“ wurde neulich ein Geheimnis gelüftet. Diese Frage haben sich die Fans mit Sicherheit schon mal gestellt.