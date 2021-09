„Frühstücksfernsehen“: Lauter Knall im Sat.1-Studio – „Nicht schon wieder“

Nicht nur witzig und unterhaltsam, auch sportlich geht es des öfteren mal im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu. Doch wie jeder weiß, kann Sport auch gerne mal Mord sein. Oder zumindest schmerzhaft.

Das bewies zuletzt auch „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann. Und versetzte seine Kollegin Karen Heinrichs in Angst und auch ein bisschen Schrecken. Doch was war passiert?

„Frühstücksfernsehen“: Schmerzhafter Unfall im Sat.1-Studio

Alles begann mit einem lauten Krach. Eigentlich wollte Karen Heinrichs nur ein neues Thema anmoderieren, als es plötzlich ordentlich rummste. Mit einem Hechtsprung war Daniel Boschmann samt Mikro auf die „Frühstücksfernsehen“-Couch gehechtet. Sportlich, sportlich, Herr Boschmann... könnte man meinen.

-----------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------

Denn ganz so cool wie es aussah, fühlte sich der 40-jährige Moderator nach der Aktion nicht. „Ich habe mich ein bisschen verletzt am Arm, glaube ich“, zeigt sich Boschmann ein wenig wehleidig. „Nicht schon wieder“, stöhnt Karen Heinrichs. Um sich dann aber – ein wenig ironisch vielleicht – um ihren Moderatoren-Kollegen zu sorgen. „Wie viele Verletzungen ich schon mit dir durch habe. Sollen wir was rufen oder kommst du klar? Brauchst du Eis?“

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann: „Ist wirklich ein Grusel“

Anscheinend schon. Der Moderator hat wohl echt Schmerzen an der Hand. Aber Boschmann sieht es mit Humor: „Wenn 40-Jährige denken, sie können es noch. Ist wirklich ein Grusel.“ Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

Aber gut, es war nicht das erste Mal. So wollte Boschmann auch schon seine Fallrückzieher-Künste zeigen. Wenig erfolgreich. „Das weiß ich noch“, erinnert sich Karen Heinrichs. Und weiter: „Da war der Notarzt hier und du lagst flach auf dem Boden.“

---------------------------------------------------

Mehr News zum Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 vereint SIE vor der Kamera – Zuschauer drehen völlig durch „Einfach so lassen“

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann lässt seinen Gefühlen freien Lauf – „So traurig“

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Missgeschick während Live-Sendung hängt ihr nach – „Einfach weg“

---------------------------------------------------

„Der Moment, vor dem ich Angst hatte.“ Was war denn da im „Frühstücksfernsehen“ los? Wir klären auf.