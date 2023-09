Frühstücksfernsehen-Star Daniel Boschmann: „Hätten wir lieber geheim gehalten“

Er ist der Mann für die gute Laune im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ und scheinbar nicht nur dort. In den vergangenen Wochen konnte man Moderator Daniel Boschmann auch immer wieder im Sat.1 Nachmittagsprogramm bewundern. Bei „Volles Haus“ hatte der „Frühstücksfernsehen“-Star ebenfalls seinen Charme spielen lassen. Und scheinbar auch seine Organisationskünste.

„Hallo, ich habe einen Betriebsausflug. Heute ‚Volles Haus‘ mit Rossi“, jubelte der 42-Jährige, während Schlagerstar Ross Antony freudestrahlend und winkend „Hiiii Hiiiii“ in den Wagen des „Frühstücksfernsehen“-Moderators ruft.

Frühstücksfernsehen-Star lädt zum Betriebsausflug

„Ich habe so geile Geschichten über Ross‘ Garten gehört. Ross hat einiges zu erzählen nachher, wir sind heute in einer Sondersendung in einem Schrebergarten. Schrebergarten, Freunde“, kündigt Boschmann voller Vorfreude an.

Los gehe es bereits um 16 Uhr. Mit dabei ist dann natürlich auch Ross Antony, der Tipps für Gartenarbeit verteilen wird, und den Zuschauer berichten möchte, wie schön es bei ihm zu Hause sei. Doch dann geschah das Unglück. „Au“, rief der Schlagerstar plötzlich.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Hast du dir weh getan“, zeigte sich Boschmann sichtlich besorgt. Was passiert war? Antony hatte wohl die Tür gegen sein Bein bekommen. „Dein Bein war da noch im Weg“, rief Boschi daraufhin.

Holt Boschi Ross Antonys Mama ins TV

Das Thema war jedoch schnell abgehakt, denn Boschmann hatte schon das Nächste in petto. „Folgende Verhandlungen laufen noch, Rossi hat seine Mama dabei. Noch darf ich sie nicht zeigen, die Verhandlungen finanzieller Natur laufen noch. Vielleicht zeigen wir Mama nachher. Dürfen wir sie zeigen nachher?“, fragte er sicherheitshalber. Na, dann sind wir ja gespannt.

Mehr Nachrichten:

Eine turbulente Tour dürfte es also auf jeden Fall werden. Oder wie es Boschi in der Beschreibung des Videos so treffend zusammenfasste: „Diese Busfahrt hätten wir lieber geheim gehalten.“