„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann will neuen Trend setzen – das endet blutig

Wer schön sein will, muss leiden, heißt es ja immer so schön. Das musste am Montag auch „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann am eigenen Leib erfahren.

Was war passiert? Alles basiert auf einer 'Schockmeldung' aus der Wirtschaftswelt. So seien die Umsätze in der Rasurbranche durch Corona um 6 Prozent abgefallen. Da müsse man doch was tun, dachte man sich beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“.

„Frühstücksfernsehen“: Blutiger Unfall im Live-TV

So schnappte sich „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann den Rasierer und setzte gleich einmal einen neuen Trend im Bereich Männerrasur, wie das „Frühstücksfernsehen“ bei Instagram zeigte.

„Daniel Boschmann probiert heute mal einen neuen Style um die Beine rum aus und wer weiß, vielleicht wird er damit ja zum Trendsetter“, heißt es bei Instagram. Blöd nur, dass sich Boschmann beim Versuch, seine Beine glatt wie „einen Baby-Popo“ zu rasieren, direkt verletzte.

„Frühstücksfernsehen“: Das Rasieren muss Boschmann noch üben

So ziert nun eine dicke, blutige Schramme das Schienbein des Moderators. Dabei hatte Kollegin Marlene Lufen doch noch geholfen. „Ich habe dich so schön rasiert“, rief sie Boschmann zu.

----------------------

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

Daniel Boschmann ist seit Oktober 2016 als Moderator dabei

In der Sendung kommen immer wieder mehr oder weniger prominente Gäste zu Wort

-----------------------

Eine Aussage, die Daniel so nicht stehen lassen konnte. „Du hast maximal eine Vorrasur gemacht. Ich habe es Baby-Popo-mäßig hingekriegt. Und mich sofort geschnitten.“

Autsch! Naja, echte Männer kennen kein Schmerz. Bei Instagram sorgt die Charity-Aktion für die Rasur-Wirtschaft jedenfalls für ordentlich gute Laune und auch ein bisschen Häme.

Häme für Rasur-Versuch

So schreibt RTL-Kollegin Annett Möller: „Viel Spaß beim Nachwachsen“ und schickt direkt Lachsmileys hinterher. Und ein Fan des „Frühstücksfernsehens“ schickt direkt einen fiesen Kommentar hinterher: „Hey Daniel, Spargel gehört doch ins Glas!“

---------------

----------------

Der arme Kerl. Aber wie heißt es doch so schön? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.“

Weniger zu lachen, hatte zuletzt Marlene Lufen.