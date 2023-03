„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 lässt die Bombe platzen – Moderator bekommt neuen Job

Seit dem 1. Oktober 1987, damals noch unter dem Titel „Guten Morgen mit Sat.1“, wird das „Frühstücksfernsehen“ schon gesendet. Über die Jahre gingen dabei einige Moderatoren und Moderatorinnen im Studio ein und aus.

Zu den Urgesteinen vor der Kamera gehören da beispielsweise Marlene Lufen oder Daniel Boschmann, die bekannte Gesichter des „Frühstücksfernsehen“ geworden sind. Aber auch neuere Moderatoren sind bei den Zuschauern beliebt. Einer von ihnen ist auch jetzt auch in einem anderen Sat.1-Format zu sehen.

Sat.1 gibt „Frühstücksfernsehen“-Star neuen Job

Seit dem 27. Februar 2023 zeigt der Sender Sat.1 das neue Nachmittags-Magazin „Volles Haus“ mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp als Moderatoren. Wie jetzt bekannt wird, bekommen die beiden aber Unterstützung vor der Kamera.

Madeleine Wehle, Christian Wackert und Britt Hagedorn verstärken ab sofort das Moderations-Team. In wechselnden Duos moderieren sie dann mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp die Sendung live von 16 bis 19 Uhr.

„Frühstücksfernsehen“-Star Chris Wackert bei „Volles Haus“

Bereits am Montag (6. März) feiert Chris Wackert seine Premiere in dem Sat.1-Magazin. Dort vertritt er den erkrankten Jochen Schropp und unterstützt somit Jasmin Wagner. Gemeinsam führten sie durch die Sendung und interviewten unter anderem auch Yvonne Woelke.

Über seinen neuen Job sagt der „Frühstücksfernsehen“-Star: „Ich stelle mir vor, dass es in ‚Volles Haus!‘ genauso wird, wie in meiner ehemaligen WG in Hamburg: immer eine volle Hütte! Es wird nie langweilig, es ist immer etwas los und wir können mit den Zuschauern eine gute Zeit verbringen. Ich sehe ein richtig volles Haus mit viel Gefühl, guter Laune, Verständnis und Themen, die uns allen nah sind.“

