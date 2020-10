„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Vanessa Blumhagen zeigt ihr Outfit – doch alle achten nur auf DIESES Detail

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen ist dafür bekannt, gerne mal sexy Fotos von sich ins Internet zu stellen.

Doch bei ihrem neusten Instagram-Beitrag wollte die Promi-Expertin vom „Frühstücksfernsehen“ lediglich ein beliebtes Outfit zeigen – Fans hatten allerdings wenig Augen für die Kleidung.

„Frühstücksfernsehen“: Promi-Expertin Vanessa Blumhagen zeigt sich in DIESEM Outfit

Auf dem Foto strahlt der „Frühstücksfernsehen“-Star fröhlich in die Kamera, präsentiert stolz die Kleiderauswahl: Vanessa Blumhagen trägt ein Jeanshemd, das sie locker in einen schwarzen Rock gesteckt hat, dazu Pumps.

Offenbar ging die Journalistin damit auf eine große Resonanz bezüglich ihres Jeanshemdes ein, wie sie selbst schreibt.

---------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen:

Vanessa Margot Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

ist Journalistin

im Jahr 2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung, danach noch weitere Bücher

Seit Juli 2013 ist sie Society-Expertin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 zeigte sie sich erstmals mit neuem Freund

---------------

„Dieses Jeanshemd bewegt die Welt. Naja, zumindest ganz schön viele, habe ich das Gefühl, wenn ich in meine Nachrichten schaue“, beginnt der Beitrag.

Das Hemd habe die 42-Jährige vor Jahren in Italien gekauft, deshalb könne man es auch nicht nachkaufen. „Sorry!“, ergänzt Vanessa Blumhagen. Doch die Fans scheinen gar nicht so viel Interesse an dem Kleidungsstück an sich zu haben, machen die Kommentare deutlich.

+++ Frühstücksfernsehen-Star Vanessa Blumhagen postet sexy Dirndl-Foto – viele regen sich über den Mann neben ihr auf ++

„Frühstücksfernsehen“-Star im Jeanshemd: „Ist das sexuelle Belästigung?“

Denn das ziemlich weit aufgeknöpfte Hemd lenkt den Blick eher von dem Oberteil ab, schreiben einige.

„Das Jeanshemd oder Deine darin so appetitlich aussehenden Brüste? Upsi – ist das sexuelle Belästigung?“, kommentiert Fernseh-Kollegin Eva Imhof.

--------------------------

Mehr zu „Frühstücksfernsehen“:

-----------------------

Aber auch Nicht-Prominente scheinen den Fokus ähnlich zu setzen:

„Naja, das Jeans-Hemd ist ja noch normal und wirft mich, allein betrachtet, noch nicht aus der Bahn...der Inhalt ist's, der mich, zusammen mit dem Hemd begeistert, es ist das Gesamtbild!“

„Warum das Hemd? Der Ausschnitt ist auch supi“

„Ist doch ein ganz normales Jeanshemd, vielleicht bewegt es viele, weil es so weit aufgeknöpft ist“

Vanessa Blumhagens „Frühstücksfernsehen“-Kollegin hat dagegen aktuell andere Sorgen. Was sie über die aktuelle Corona-Pandemie denkt, kannst du >>>hier lesen. (kv)