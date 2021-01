Frühstücksfernsehen: Outfit von Vanessa Blumhagen löst Diskussion aus – „Kein Platz mehr für nen BH“

Wow, da hat „Frühstücksfernsehen“-VIP-Expertin Vanessa Blumhagen aber mal ein richtiges heißes Outfit rausgesucht.

Da mussten Fans des „Frühstücksfernsehen“ gleich zweimal hinsehen! VIP-Expertin Vanessa Blumhagen ist immer ein Hingucker. Doch dieses Mal zeigt sie sich besonders sexy: ein pinkfarbener Hosenanzug, dazu schwarze High Heels und ein Oberteil, das fast bis zum Bauchnabel ausgeschnitten ist.

So schön und sexy erschien die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin in dieser Woche im Studio. Doch nicht jeder war von dem heißen Outfit begeistert.

„Frühstücksfernsehen“: Zoff um Vanessa Blumhagens Outfit

Denn kurz nachdem das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ das Bild von Vanessa Blumhagen auf Instagram geteilt hatte, entbrannte ein Streit unter dem Bild. Der Vorwurf einiger „Frühstücksfernsehen“-Follower: Das Outfit sei zu heiß.

----------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

----------------------------

So schreibt beispielsweise eine Followerin: „Oh mein Gott... der Ausschnitt rutscht von Woche zu Woche immer tiefer.“ Und eine andere meckert: „Vanessa!!!! Dein Outfit geht gar nicht am Morgen!“ Warum das am frühen Morgen nicht ginge, blieb jedoch das Geheimnis der Followerin. Ein weiterer Follower versuchte sich dagegen im Sarkasmus: „Sie hat die Vip News mitgebracht, und im Koffer war kein Platz mehr für nen BH!“

„Frühstücksfernsehen“-Team springt Vanessa Blumhagen zur Seite

Die Kollegen von Sat.1 jedenfalls sprangen ihrer Moderatorin zur Seite. So postete das Social-Media-Team vom „Frühstücksfernsehen“: „Wir finden Vanessa Blumhagen kann - sollte und darf - alles tragen! Wir leben in einer offenen Gesellschaft, dazu gehört es natürlich auch Kritik zu äußern und Diskussionen zu führen. Aber nur, wenn sie fair und respektvoll bleiben. Kommentare, in denen unsere Teammitglieder beleidigt oder diffamiert werden, tolerieren wir nicht!“

-----------------

Und auch eine Followerin ruft den Rest der Anhängerschaft zur Räson: „Also Leute, euer Ernst?! Wunderschöne Frau mit tollem Dekolleté, also warum verstecken? Ist ja nicht so, dass hier was Schlimmes gezeigt wird. Haben wir in der Welt keine anderen Sorgen, als so was?“

Vanessa Blumhagen ist die VIP-Expertin im „Frühstücksfernsehen“. Foto: imago images / Future Image

------------------------

Das ist Vanessa Blumhagen:

Vanessa Margot Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Sie volontierte bei der Hamburger Morgenpost

Als Moderatorin bei „Punkt 12“ startete ihre TV-Karriere

2013 wechselte sie zu Sat.1

Sie wurde Nachfolgerin von Sibylle Weischenberg als „VIP-Expertin im „Frühstücksfernsehen“

--------------------

