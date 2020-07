„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen platzt der Kragen – „F*** you!“

Eigentlich kennt man „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen stets fröhlich und sympathisch. Jetzt allerdings zeigt sich die Sat.1-Moderatorin plötzlich von einer ganz anderen Seite. Sie ist sogar außer sich vor Wut.

Auf Instagram meldet sich die „Frühstücksfernsehen“-Beauty nun mit einem Post zu Wort. Und man merkt sofort: Ihr platzt regelrecht der Kragen.

Doch was war passiert?

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen kocht vor Wut

Auf einem Foto zeigt Vanessa Blumhagen ihren Kontoauzug. Deutlich zu sehen ist die Überweisung von 500 Euro an die Charity-Organisation „Ein Herz für Kinder“. Datiert auf Oktober vergangenen Jahres. Dazu kommentiert die Sat.1-Moderatorin:

Vanessa Blumhagen moderiert das Frühstücksfernsehen. (Archiv) Foto: imago images / APress

„Damit dieses leidige Thema ein Ende hat, hier der Überweisungsbeleg für meine Spende an ‘Ein Herz für Kinder‘. Mit einem Küsschen an Aaron Troschke und all seine Jünger, die meinen, mich hier auf Instagram beschimpfen zu müssen. Fuck you!“ Obendrein setzt sie den Hashtag „Wer hat jetzt gelogen hat“.

--------------------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen:

sie wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Vanessa Blumhagen ist Journalistin

im Jahr 2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society-Expertin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 präsentierte sie sich erstmals mit neuem Mann an ihrer Seite

---------------------------

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Zoff mit Aaron Troschke

Vorangegangen war offenbar ein Kommentar des einstigen „Big Brother“-Gewinners Aaron Troschke. Der hatte in einem Video den Eindruck vermittelt, dass Vanessa Blumhagen die mit ihm vereinbarte Spendensumme von 500 Euro nie eingezahlt hätte.

Mit ihrem Post will die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin nun den Beweis liefern, dass Troschke absolut daneben liegt. Und hat ihn damit offensichtlich auch überzeugt. Unter dem Auszug reagiert der nämlich mit Herzchen-Emojis, liked obendrein den Beitrag.

Zu sagen hat Vanessa Blumhagen dazu nichts mehr, wie sie bereits im Hashtag „Mein letztes Wort“ angekündigt

Vanessa Blumhagen: „Frühstücksfernsehen“-Star frisch verliebt

Gewohnt happy und gut gelaunt wie eh und je präsentierte sich Vanessa Blumhagen dagegen erst vor einigen Tagen, als sie freudestrahlend ihr neues, privates Glück öffentlich eilte. Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin hatte ein süßes Geheimnis gelüftet. Was das ist, erfährst du hier >>>