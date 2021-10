„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen zeigt mehr als geplant – „Hingucker der Woche“

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen polarisiert schon am frühen Morgen. Die 43-Jährige hat kein Problem damit, sich schon vor 12 Uhr mit Bauchnabel tiefen Ausschnitten und sexy Minikleidern vor der Kamera zu zeigen. Es ist klar: Die Mode-Statements der Promi-Expertin sorgen für gespaltene Meinungen beim Sat.1-Publikum.

Während einige Zuschauer den selbstbewussten Stil der „Frühstücksfernsehen“Moderatorin feiern, empfinden andere das Auftreten von Vanessa als zu offenherzig. Auf Instagram legt die 43-Jährige jetzt mit heißen Fotos nach.

Sat.1Star Vanessa Blumhagen lässt tief blicken. Foto: IMAGO / Eventpress

„Frühstücksfernsehen“: Kleid von Moderatorin Vanessa Blumhagen aufgeplatzt

Mode ist ihr liebstes Ausdrucksmittel. Nicht ohne Grund hat „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen nach ihrem Schulabschluss sogar Modejournalismus studiert. Ob sie dabei auch gelernt hat, wie man seinen Körper perfekt in Szene setzt?

In ihrem neuen Instagram-Post lässt Vanessa jedenfalls ziemlich tief blicken. Die Moderatorin trägt darin ein gemustertes Kleid mit hohem Kragen, rote Lippen und eine Hochsteckfrisur. Doch all das rückt sofort in den Hintergrund, denn im Fokus steht eindeutig das Dekolleté der Brünetten.

Das ist Vanessa Blumhagen:

Nach ihrem Abitur studierte sie von 1997 bis 2000 an der AMD in Hamburg Modejournalismus- und Medienmarketing

Im Jahr 2013 veröffentlichte sie das Sachbuch „Jeden Tag wurde ich dicker und müder: Mein Leben mit Hashimoto“, in dem sie von ihrer Hashimoto-Thyreoiditis Erkrankung berichtet

Ein Jahr später folgte ihr Buch „Die Hashimoto-Diät“

Seit Juli 2013 ist sie als „VIP-Expertin“ im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu sehen

Denn genau zwischen ihren Brüsten ist ein großer Schlitz zu sehen, der wohl eher unfreiwillig entstanden ist, wie Vanessa Blumhagen berichtet.

„Frühstücksfernsehen“-Star über Fashion-Fail: „Hat mich Nerven gekostet“

„Das wunderschöne Kleid hat mich heute Morgen ein bisschen Nerven gekostet. Beim Anprobieren im Outlet in Italien war da noch eine kleine Naht in der Mitte des Dekolletés. Die fehlte heute morgen plötzlich“, erzählt die Society-Expertin.

Doch von dieser Panne lässt sich Vanessa Blumhagen nicht unterkriegen. Stattdessen rockt sie völlig selbstverständlich das Kleid mit XXL-Ausschnitt. „Musste eben eine Sicherheitsnadel zum Einsatz kommen. Hat ganz gut geklappt, finde ich.“

Und auch die Fans feiern den ungewollt sexy Look. „Sicherheitsnadel? Wo? Sieht top aus“, kommentiert ein Follower. Ein anderer schreibt: „Hingucker der Woche würde ich sagen.“ Und weiter: „Dir steht einfach jedes Outfit.“

