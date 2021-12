Frühstücksfernsehen-Star Vanessa Blumhagen überglücklich: „Endlich kann ich Euch mein neuestes Baby vorstellen“

Die Zuschauer kennen Vanessa Blumhagen aus dem „Frühstücksfernsehen“. Dort bespricht sie bei Sat.1 am frühen Morgen die Themen rund um die Promi-Welt.

Der „Frühstücksfernsehen“-Star hat aber noch eine ganz andere Seite. Vanessa Blumhagen machte ihre Erkrankung vor langer Zeit öffentlich. Mit ihrer neusten Buchausgabe will sie Menschen helfen.

Frühstücksfernsehen-Star Vanessa Blumhagen veröffentlicht neues Buch über ihre Krankheit

2013 erschien Blumhagens Buch „Jeden Tag wurde ich dicker und müder – mein Leben mit Hashimoto“. Darin verarbeitet sie ihre Krankheit, denn Vanessa Blumhagen leidet unter Hashimoto-Thyreoiditis.

Hashimoto-Thyreoiditis ist eine Autoimmunerkrankung, in deren Verlauf die Schilddrüse den eigenen Körper angreift. Symptome sind Schlafstörungen, Depressionen, unkontrollierte Gewichtszunahme, plötzlich auftretende Unverträglichkeiten oder Haarausfall.

-----------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

------------------

Bis bei Vanessa Blumhagen diese Krankheit festgestellt wurde, hat es einige Zeit gedauert. Mit ihrem Buch will sie Menschen helfen und jetzt gibt es sogar die Neuauflage.

„Endlich kann ich Euch mein neuestes Baby vorstellen. Der weltweite Papiermangel hat den Veröffentlichungstermin ein bisschen nach hinten verschoben! Aber: Hier ist es, mein neuestes Buch!“, teilte sie freudig bei Instagram mit.

Der Titel sei gleichgeblieben, aber neben dem Coverfoto sei vor allem im Buch vieles neu. „Eigentlich fast alles“, so Blumhagen. „Alles, was ich in den letzten neun Jahren erfahren, gelernt, ausprobiert und für gut befunden habe, findet Ihr auf 192 Seiten.“

Im Klappentext heißt es: „In der aktualisierten Neuausgabe erzählt Vanessa Blumhagen unterhaltsam und informativ von ihren eigenen Erfahrungen. Sie erklärt, warum Hashimoto-Patienten dringend Jod benötigen und geht der ewigen Frage „Was kann ich denn noch essen?“ nach. Und Sie erfahren, wie Sie die unerwünschten Pfunde los werden und sich endlich richtig wohl fühlen“. (fs)