„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen bekommt Seitenhieb von RTL-Moderatorin – „Du mit deinen Unterschicht-Problemen!“

Im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ berichtet Vanessa Blumhagen von den heißesten News aus der Promiwelt. Wer hat sich verliebt, wer hat sich getrennt und wer versteht sich gar nicht?

Doch jetzt ist der „Frühstücksfernsehen“-Star plötzlich selbst ins Visier geraten. Nachdem Vanessa ein Video von sich postete, konnte sich RTL-Moderatorin Roberta Bieling eine Spitze gegen die VIP-Expertin nicht länger verkneifen.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen genießt die Sonne auf ihrem Boot

Mit einem sonnigen Gruß meldet sich „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen am Wochenende bei ihren Instagram-Followern. „Endlich wieder Boot fahren“, schreibt die 43-Jährige zu einem kurzen Clip von sich auf dem Wasser.

Sat.1-Moderatorin Vanessa Blumhagen erntet Kritik für ihren Ausflug am Wochenende. Foto: IMAGO / Eventpress

Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen und einer riesigen Sonnenbrille auf der Nase genießt Vanessa Blumhagen das Gute-Laune-Wetter. Bei diesem Anblick kommen doch Sommergefühle hoch... oder doch nur Neid?

----------------------------------------

Das ist Vanessa Blumhagen:

Vanessa Margot Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Nach ihrem Abitur studierte sie von 1997 bis 2000 an der AMD in Hamburg Modejournalismus- und Medienmarketing

Anschließend absolvierte Vanessa Blumhagen ein Volontariat bei der Hamburger Morgenpost

Im Jahr 2013 veröffentlichte sie das Sachbuch „Jeden Tag wurde ich dicker und müder: Mein Leben mit Hashimoto“, in dem sie von ihrer Hashimoto-Thyreoiditis Erkrankung berichtet

Ein Jahr später folgte ihr Buch „Die Hashimoto-Diät“

Seit Juli 2013 ist sie als „VIP-Expertin“ im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zu sehen

----------------------------------------

RTL-Moderatorin stichelt gegen „Frühstücksfernsehen“-Expertin – Fans reagieren eindeutig

RTL-Moderatorin Roberta Bieling, die beim Kölner Sender für das Morgenmagazin vor der Kamera steht, träumt offenbar auch von einer Bootsfahrt. Einen bissigen Kommentar kann sich die gebürtige Bochumerin dann aber doch nicht verkneifen und schreibt unter Vanessas Video: „Du mit deinen Unterschicht-Problemen!“

Keine Sorge, zwischen Vanessa Blumhagen und Roberta Bieling ist natürlich kein Zickenzoff entfacht. Ganz im Gegenteil. Es scheint eher ein Spaß unter guten Freundinnen zu sein. Denn: Zu ihrem Seitenhieb postet die RTL-Moderatorin einen lachenden Emoji sowie einen Kussmund. Der Kommentar bekommt sogar ein Like von Vanessa.

Doch die Fans der VIP-Expertin scheinen nicht ganz so viel Spaß zu verstehen und gehen Roberta für ihre Aussage an. „Meine Güte, da ist aber jemand neidisch. Unfassbar, ehrlich“, heißt es unter anderem in den Kommentaren darunter. Ein anderer User wütet: „Ist das RTL-Humor?!“

----------------------------------------

----------------------------------------

Ohje, da ist die Instagram-Community aber mal wieder schnell an die Decke gegangen. Vanessa und Roberta sind jedoch erfahrene Medien-Profis und zeigen sich von den aufgebrachten Kommentaren unbeeindruckt.

Roberta Bieling zieht inzwischen wie Vanessa Blumhagen mit sexy Outfits die Aufmerksamkeit auf sich. Warum Fotos von ihr in einem Sommerkleid die Fans regelrecht ausrasten ließen, erfährst du hier.