„Frühstücksfernsehen“: Foto-Fauxpas bei Vanessa Blumhagen – „Da guckt was aus der Bluse raus“

Als Fernsehmoderatorin hat man bestimmt das eine oder andere Privileg. Man braucht sich nicht selbst schminken, die Klamotten werden einem zusammengestellt. Das spart morgens sicherlich die ein oder andere Minute. Das ist vermutlich auch bei den Moderatorinnen des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ nicht anders.

Doch auch mit den besten Stylisten kann ab und an mal was daneben gehen. Das musste nun auch Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Vanessa Blumhagen feststellen.

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen fällt es selbst auf

Die hatte auf Instagram ein Foto ihres Outfits veröffentlicht. Doch halt, da stimmt doch was nicht. Das scheint auch Blumhagen selbst aufgefallen zu sein. „Ich weiß, da guckt was aus der Bluse raus. That‘s Life“, schreibt sie zu dem Bild auf Instagram.

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Der Schwerpunkt der Sendung liegt auf Unterhaltung. Neben praktischen Koch-Tipps und dem Horoskop erfahren die Zuschauer aber auch mehr über Promi-Themen und Aktuelles

Doch was ist denn nun passiert? So hatte sich anscheinend ein Schulterpolster ihrer schwarzen Bluse gelöst und hing nun irgendwie an der falschen Stelle. Vermutlich wäre es kaum jemanden aufgefallen, doch Vanessa wollte wohl auf Nummer sicher gehen.

Das ist Vanessa Blumhagen:

Vanessa Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Sie absolvierte ein Modejournalismus- und Medienmarketing-Studium an der AMD in Hamburg

Seit 2013 ist sie beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

„Frühstücksfernsehen“-Fans aus dem Häuschen: „Lichtblick, bei all dem Regen“

Die Fans jedenfalls feiern die Offenheit der 43-Jährigen. Eine Followerin schreibt beispielsweise: „Mir gefällt total dein Style. Bist sehr sympathisch und eine tolle Frau.“ Und ein anderer Fan sieht die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin gar als Gegenmittel gegen den Herbst-Blues: „Na wunderbar dieser Lichtblick, bei all dem Regen.“

