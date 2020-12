„Frühstücksfernsehen“: Sat.1-Star Vanessa Blumhagen teilt emotionale Worte – „Das letzte Mal“

Es sind Worte, die ihre fans nicht so freudig stimmig dürften. Denn „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen hat ihren Fans nun etwas mitzuteilen.

Über ihren Instagram-Account teilt die 43-Jährige ein paar Infos mit ihren Followern und lässt sie an ihrer momentanen Gefühlslage teilhaben.

Denn die „Frühstücksfernsehen“-Beauty verabschiedet sich.

Frühstücksfernsehen: Vanessa Blumhagen verabschiedet sich bei ihren Fans.. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Vanessa Blumhagen verabschiedet sich

Am Montag sollte die vorerst letzte Ausgabe mit Vanessa Blumhagen beim Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ sein. „Das letzte Mal für dieses Jahr Frühstücksfernsehen. Das letzte Foto vor der grauen Wand in 2020. Ab jetzt habe ich Urlaub. Und ich hatte selten das Gefühl, ihn noch nie so nötig zu haben wie jetzt“, schreibt Vanessa.

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen:

Vanessa Blumhagen wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Sie ist Journalistin

2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society-Expertin im Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 zeigte sie sich erstmals mit neuem Mann an ihrer Seite

Im November folgte die Verlobung

Vanessa Blumhagen: „Frühstücksfernsehen“-Star ausgelaugt

Und dann wird es emotional bei der „Frühstücksfernsehen“-Society-Expertin: „Das war ein extrem herausforderndes Jahr für uns alle. Trotz Corona habe ich extrem viel gearbeitet. Und ich habe mir so wenig Freizeit gegönnt wie noch nie. Wahrscheinlich in dem Gefühl, alles mit nehmen zu müssen, so lange es noch Jobs gibt. Dass das nicht immer klug ist, spüre ich jetzt ganz schön deutlich.“

Undankbar möchte Vanessa Blumhagen aber ganz und gar nicht rüberkommen. „Trotzdem bin ich natürlich dankbar, dass ich überhaupt noch arbeiten kann...“

Und auch privat lief es dieses Jahr super für sie. Im November verlobte sich die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin mit ihrem Freund. Bislang noch ein Unbekannter. Im Juli machte sie ihre neue Beziehung öffentlich bekannt, postete dazu ein Pärchenfoto, verzichtete allerdings auf weitere Details aus dem Leben ihres neuen Mannes.

Ihre freie „Frühstücksfernsehen“-Zeit zu Weihnachten kann Vanessa Blumhagen jetzt also in vollen Zügen mit ihrem Verlobten genießen…

