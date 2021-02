„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen und Kollege machen irre Beobachtung – „Ich bin mehr das Luder“

Wenn in einer TV-Sendung Spaß verbreitet wird, dann im Sat.1 „Frühstücksfernsehen“. Zumindest im Backstagebereich lassen sich die Stars der Morningshow nicht die Laune am frühen Morgen verderben.

Am Donnerstag ging es ebenfalls freudig zur Sache beim „Frühstücksfernsehen.“ Und das nur, weil Vanessa Blumhagen und ihr Sat.1-Kollege Daniel Boschmann eine irre Entdeckung in der Sendung gemacht haben.

Moderatorin Vanessa Blumhagen. Foto: imago images / Future Image

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen und Daniel Boschmann machen irre Beobachtung im Studio

„Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin heute im 70er-Jahre-Cordanzug. Und wenn ihr Frühstücksfernsehen guckt, dann seht ihr, dass Boschi und ich uns heute praktisch abgesprochen haben“, erzählt Vanessa Blumhagen auch gleich in ihrer Instagram-Story. Auch Daniel Boschmann muss die ähnliche Outfit-Kombi der beiden öffentlich thematisieren: „Uns ist heute relativ spät in der Sendung aufgefallen, dass Vanessa Blumhagen und ich beide in Cord hier sitzen.“

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: „Ich bin mehr das Luder“

Frühstücksfernsehen: Moderator Daniel Boschmann und VIP-Expertin Vanessa Blumhagen. Foto: Instagram/ Daniel Boschmann

In der Tat tragen die „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren beide braune Cord-Klamotten. Nur eine Sache unterscheidet sie dann doch: Vanessas tiefer Ausschnitt mit freiem Blick aufs Dekolleté. Das entgeht auch Daniel Boschmann nicht, denn seine Sat-1-Kollegin merkt in ihrer Story plötzlich an: „Ich bin, wie er sagte, mehr das Luder optisch, also klamottentechnisch, und er ist mehr der Intellektuelle. Das ist eine wunderschöne Aufteilung.“

Ja, lustig geht es bei den TV-Stars definitiv zu. Vor allem, als Daniel seiner Kollegin in der Sendepause dann auch noch die Kamera auf den Po hält. „Ich habe gerade deinen Hintern gefilmt. Ist das unhöflich?“

Vanessas schlichte Antwort: „Ich habe übrigens schon auf meiner Instagramstory erzählt, dass du gesagt hast, ich wäre das Luder und du der Intellektuelle.“

Böse sind sich die beiden „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren natürlich nicht.

Und noch eine Sache kam überraschend in der Sendung am Donnerstag.