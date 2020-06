„Frühstücksfernsehen“ Sat.1: Vanessa Blumhagen betritt TV-Studio – und macht sensationelles Geständnis

Die ist wahrlich ein Arbeitstier! Was tut man nicht alles für eine perfekte Sendung – Frühstücksfernsehen-Star Vanessa Blumhagen zumindest tut einiges dafür.

Die Frühstücksfernsehen-Moderatorin macht jetzt sogar kurz vor der Sat.1-Show ein Geständnis, das selbst ihre Kollegin Marlene Lufen erstaunt.

„Frühstücksfernsehen“ Sat.1: Vanessa Blumhagen arbeitet auch am Wochenende

Letztere ist bereits im TV-Studio, wie man am Montag in der Instastory vom Sat.1-Frühstücksfernsehen sieht. „Vanessa, komm doch mal zu mir. Wir haben gleich die Promis, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Sooo viele schöne Geschichten, auf die ich mich schon freue“, ruft Lufen ihre Kollegin. Vanessa ist trotz Beginn der neuen Arbeitswoche schon morgens voller Elan. Und auch das Wochenende blieb nicht ungenutzt, wie sie plötzlich gesteht:

Sat.1-Frühstücksfernsehen: Promi-Expertin Vanessa Blumhagen. Foto: imago images / Sven Simon

„Das ganze Wochenende habe ich damit verbracht, Geschichten zu sammeln und Pappe auszuschneiden. Gino hat es aber aufgeklebt, das muss man sagen. Gino ist der Beste.“ Zur Info: Das Frühstücksfernsehen läuft von montags bis freitags, nicht aber am Wochenende.

„Frühstücksfernsehen“:

Das „Frühstücksfernsehen“ wird Wochentags bei Sat.1 gezeigt

Die Moderatoren der Sendung sind unter anderem Marlene Lufen, Alina Merkau, Vanessa Blumhagen und Daniel Boschmann

Auf Instagram präsentiert Sat.1 das „Highlight des Tages“

Obendrein kommen immer wieder Gäste ins „Frühstücksfernsehen“

Vanessa Blumhagen: Lob für Outfit

Für einen TV-Beitrag hat die 42-Jährige also ordentlich vorgearbeitet. Sehr fleißig! Da freut sich auch Marlene Lufen, der allerdings noch etwas ganz anderes bei ihrer Kollegin auffällt: „Können wir bitte noch mal würdigen, wie schön du aussiehst!“

Vanessa Blumhagen im luftigen Kleidchen. Foto: Instagram/ Frühstücksfernsehen

Gemeint ist das luftige weiße Sommerkleidchen, das Vanessa Blumhagen voller Stolz trägt. Auf dem Frühstücksfernsehen-Instagram-Account erntet sie dafür sogar noch weitaus mehr Lob: „Vanessa Blumhagen ist der Beweis: Kleider können manchmal auch glücklich machen, vorausgesetzt, sie sind so schick und gemütlich!“

Ganz klar: Outfit stimmt, im Job hat alles geklappt – für Vanessa Blumhagen könnte die neue Woche gar nicht besser starten! (jhe)