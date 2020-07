„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen gesteht: „Total gaga“

Was wäre das „Frühstücksfernsehen“ nur ohne sie? Vanessa Blumhagen ist als Society-Expertin ein wichtiger Bestandteil im Morgenmagazin von Sat.1. Schon seit 2013 ist sie beim „Frühstücksfernsehen“ dabei und gehört zu den beliebtesten Gesichtern.

Auch privat hat Vanessa Blumhagen zahlreiche Fans, die ihr auf Social Media folgen. Dort informiert der „Frühstücksfernsehen“-Star seine Follower stets darüber, was ihn beschäftigt.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Großes Wiedersehen

In dieser Woche hatte die 43-Jährige viel um die Ohren, reiste durch die Republik. Nicht dabei sein konnte Vanessa Blumhagens geliebte Hündin Enna - sie musste in Hamburg bleiben.

Doch am Donnerstag hatte das Warten ein Ende, die „Frühstücksfernsehen“-Expertin und ihre Fellnase wurden wiedervereint. Auch darüber hält die Journalistin ihre Fans auf dem Laufenden.

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: Sehnsucht war groß

In ihrer Insta-Story erzählt sie: „Ich bin wieder in Hamburg und war eben meine kleine Enna abholen. Ich habe sie seit Sonntag nicht gesehen, weil ich so viel unterwegs war.“ Und gesteht: „Da war die Sehnsucht natürlich ganz groß!“

Vanessa Blumhagen ist außer sich vor Freude, weil sie Hündin Enna wiedersieht. Foto: Screenshot Instagram/Vanessa Blumhagen

Das ist „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen:

sie wurde am 14. November 1977 in Karlsruhe geboren

Vanessa Blumhagen ist Journalistin

im Jahr 2013 veröffentlichte sie ein Sachbuch über ihre Hashimoto-Erkrankung

Seit Juli 2013 ist sie Society-Expertin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen

Vanessa war zehn jahre mit dem Unternehmer Holger Fischbuch verheiratet

2015 ließ sich das Paar scheiden

Im Juli 2020 präsentierte sie sich erstmals mit neuem Mann an ihrer Seite

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen: „Total gaga“

Nur Hundebesitzer können das verstehen, vermutet der „Frühstücksfernsehen“-Star: „Alle anderen halten mich jetzt wahrscheinlich für total gaga.“

Foto: Screenshot Instagram/Vanessa Blumhagen

Hündin Enna sei sehr müde, weil sie mit den anderen Hunden bei der Sitterin so viel rumgetobt sei. Gleich gehe es für die französische Bulldogge daheim ins Körbchen. Zu Hause ist es doch am schönsten! (cs)