„Frühstücksfernsehen“: Verrückte Szenen bei Sat.1 – „Senden wir das eigentlich live?“

Ja, es war noch ganz arg früh. Diese Ausrede muss man wohl für die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Vanessa Blumhagen, Marlene Lufen und Daniel Boschmann gelten lassen. Denn DIESE Szene aus der Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Ausgabe von Donnerstag war wirklich verrückt. Und auch ziemlich witzig.

Was war passiert? Eigentlich wollte Marlene Lufen nur ins nächste Thema abmoderieren, als plötzlich im Hintergrund Promi-Expertin Vanessa Blumhagen auf Zehenspitzen durchs Bild schlich. Klar, dass die Aktion von der „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin nicht unbemerkt blieb. Sofort sprach sie sie an und machte den Fauxpas öffentlich.

„Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1: Plötzlich herrscht Verwirrung im Studio

Doch damit war es noch nicht getan. Auf einmal kam auch noch Moderator Daniel Boschmann ins Bild. Anscheinend glaubte er, dass er nun dran war. Schuld an der Misere? Natürlich die Regisseurin. Denn die sitze angeblich im Homeoffice, so Lufen mit einem Lachen, und hätte da wohl ein wenig mit ihrem Joystick herumgespielt.

Das ist das Sat.1-Frühstücksfernsehen:

Seit dem 1. Oktober 1987 wird das „Frühstücksfernsehen“ ausgestrahlt

Die Moderatoren berichten im Morgenmagazin über aktuelle Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft

In der Sendung werden unter anderem nützliche Verbrauchertipps für den Alltag vorgestellt

Von Montag bis Freitag ist das „Frühstücksfernsehen“ von 5.30 Uhr bis 10 Uhr zu sehen

Zum Moderationsteam gehören unter anderem: Marlene Lufen, Alina Merkau, Daniel Boschmann oder Vanessa Blumhagen

Lautes Gelächter im Studio. Und Daniel Boschmann? Der fragte verwirrt: „Senden wir das eigentlich live?“ Ja, lieber Daniel, das konnten wir alle mit ansehen. Und lustig fanden wir es auch.

Bereits am Mittwoch kam es zu ähnlichen Szenen im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Da hatte Marlene Lufen ihren Kollegen Daniel Boschmann nämlich gehörig in die Pfanne gehauen. Was passiert war, liest du hier.