„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen bekommt unerwarteten Anruf – dann muss alles ganz schnell gehen

Als Fernsehstar kommt man selten dazu, sich eine Auszeit zu nehmen. Und wenn es dann endlich so weit ist, kann ein einziger Anruf wieder alles durcheinanderbringen. Das hat nun auch „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen zu spüren bekommen.

Als sie einen unerwarteten Anruf bekommt, muss die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin ganz schnell handeln.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen muss sofort nach Berlin fliegen

Zuletzt meldete sich Marlene Lufen aus Köln bei Instagram. Um etwas abschalten zu können, machte sich die Berlinerin auf den Weg in die Stadt am Rhein. Doch lange konnte sie dort offenbar nicht verweilen, denn das „Frühstücksfernsehen“ rief nach ihr.

Die Sat.1-Moderatorin erklärte am Sonntagabend in einer Instagram-Story, dass sie spontan einspringen müsse. „Ich habe vor vier Stunden einen Anruf bekommen, dass ich morgen früh einspringen muss. Fliege also jetzt nach Berlin und freue mich gerade über meinen Sitznachbarn“, so Marlene Lufen.

Marlene Lufen meldet sich aus dem Flugzeug. Foto: marlenelufen/Instagram

----------------

Das ist Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Von 2001 bis 2007 moderierte sie die Sendung „WDRpunkt Köln“

Als Kandidatin war sie 2006 bei „Das große Promibacken“ zu sehen

Im Jahr 1997 heiratete sie den „Sportschau“-Moderatoren Claus Lufen – das Paar trennte sich 2019

Marlene Lufen hat einen Sohn und eine Tochter

----------------

„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren müssen Schlaf opfern

Zwei Plätze neben ihr saß niemand Geringeres als ihr Sat.1-Kollege Matthias Killing. Offenbar stattete auch er Köln einen Besuch ab. „Heute im Flieger, gleich im Studio“, scherzte der gebürtige Hagener.

Marlene Lufen betonte, dass ihnen nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt wohl nur noch zwei bis drei Stunden Schlaf blieben, bevor sie im „Frühstücksfernsehen“-Studio bereitstehen müssen. Ganz schön hart!

----------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann packt in Live-Sendung aus – er verrät private Details

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Besorgniserregende Nachricht – „Mir setzt das alles ziemlich zu“

„Frühstücksfernsehen“: Spektakuläre Neuerung! „Der Oberknaller“

----------------

„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren sind immer auf Abruf bereit

„Voll geil“, kommentiert Matthias Killing ironisch die Situation. Tja, wenn die Arbeit ruft, müssen die Fernsehstars alles stehen und liegen lassen. Nach einem circa einstündigen Flug meldeten sich die Zwei noch mit einem letzten Foto bei Marlenes Followern, bevor sie sicherlich müde ins Bett fielen.

Marlene Lufen und Matthias Killing moderieren am Montagmorgen das „Frühstücksfernsehen“. Foto: marlenelufen/Instagram

Schon um 5.30 Uhr standen Marlene und Matthias dann am Montagmorgen wieder vor den Sat.1-Kameras, um die Zuschauer in die neue Woche zu begleiten.

Auch ihre Kollegin Karen Heinrichs wurde in der Liveshow ins kalte Wasser geworfen. Wegen eines Notfalls trug plötzlich sie die Nachrichten vor. Mehr dazu hier >>>