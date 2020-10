„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen: Diese Schwäche kennt jeder von uns – „richtiges Problem in meinem Leben“

Normalerweise steht Marlene Lufen beim „Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera und berichtet mit ihren Kollegen über die wichtigsten Nachrichten des Tages.

Mit Technik hat die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin in ihrem Arbeitsalltag beim Sat.1-Morgenmagazin also eher weniger zu tun. Doch am Montagmorgen muss Marlene Lufen an den Computer – und weiß nicht mehr weiter.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin flucht – DAS ist der Grund

In ihrer Instagram-Story klagt die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin über ein altbekanntes Problem, das wahrscheinlich jeder von uns kennt. „Wer kennt auch das Problem? Du möchtest am Computer arbeiten, aber dann plötzlich stellst du fest: Wie war nochmal das Passwort?“, schildert Marlene Lufen ihre Situation.

Tja, wer kennt es nicht? Vor allem für Geräte und Konten, die man nur selten benutzt, vergisst man einfach viel zu schnell die wichtigen Login-Daten.

Marlene Lufen moderiert seit 1997 das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Das ist Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Von 2001 bis 2007 moderierte sie die Sendung „WDRpunkt Köln“

Als Kandidatin war sie 2006 bei „Das große Promibacken“ zu sehen

Im Jahr 1997 heiratete sie den „Sportschau“-Moderatoren Claus Lufen – das Paar trennte sich 2019

Marlene Lufen hat einen Sohn und eine Tochter

Und auch Marlene Lufen scheint dieses Malheur immer wieder zu passieren. „Scheiße. Ich kann mir Passwörter nicht so gut merken. Das ist ein richtiges Problem in meinem Leben“, erklärt die 49-Jährige.

Da ist die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin sicherlich nicht alleine.

Darum soll man seine Passwörter regelmäßig wechseln

Während manche ihre Passwörter aufschreiben oder extra in einem geschützten Computerprogramm hinterlegen, zweifeln andere an ihrem Datenschutz und versuchen einfach, sich die wichtigsten Login-Daten zu merken. Das klappt aber leider nicht immer.

Dazu kommt dann auch noch das Problem, dass dazu geraten wird, regelmäßig die Passwörter zu verändern. So würde man es Hackern schwieriger machen. Wer soll da noch mitkommen?

Auch Marlene Lufen ist sichtlich überfordert. Wie und ob sie schließlich an das fehlende Passwort geraten ist, verrät sie ihren Followern aber nicht mehr.

Vor Kurzem teilte die Sat.1-Moderatorin einen emotionalen Post im Netz. Was Marlene Lufen so bedrückt, liest du hier.