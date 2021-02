„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen äußert dringenden Appell – auch SIE erhebt daraufhin ihre Stimme

Während des Lockdowns sorgen vor allem Sendungen wie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ dafür, dass die Zuschauer mit einem Lächeln in den Tag starten.

Doch nicht jeder hat das Glück, den Lockdown in einem sicheren und gesundem Umfeld zu verbringen. „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen richtet deshalb ernste Worte an ihre Follower.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen über ernste Folgen des Lockdowns

Während sich die meisten Menschen nur mit den Zahlen rund um Corona-Infektionen beschäftigen, hat „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen mal einen Blick auf andere Zahlen geworfen, die jedoch nicht weniger relevant sind.

„Auch diese Zahlen müssen wir kennen“, betont die Berlinerin in einem 14-minütigen Video bei Instagram. Marlene Lufen berichtet in ihrer Videobotschaft davon, dass während des Lockdowns die Fälle von häuslicher Gewalt ansteigen: „600.000 Kinder erleben zu Hause Schläge, Stöße und Schlimmeres. Das sind 6,5 Prozent der Kinder in Deutschland.“

Und auch Menschen, die unter Essstörungen oder Depressionen leiden, sollen stark unter den „Nebenwirkungen “ des Lockdowns leiden. „Seit Herbst gibt es 10 bis 20 Prozent mehr Anfragen nach Therapieplätzen “, schildert die TV-Moderatorin besorgt.

Das ist Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Von 2001 bis 2007 moderierte sie die Sendung „WDRpunkt Köln“

Als Kandidatin war sie 2006 bei „Das große Promibacken“ zu sehen

Im Jahr 1997 heiratete sie den „Sportschau“-Moderatoren Claus Lufen – das Paar trennte sich 2019

Marlene Lufen hat einen Sohn und eine Tochter

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin erhält Unterstützung von Kolleginnen

Es ist ein Appell an die gesamte Gesellschaft. Marlene Lufen bittet um mehr Rücksicht und Verständnis im Alltag. Das Thema bewegt offenbar nicht nur den Sat.1-Star. Denn: Nach der Veröffentlichung ihres Videos wird Marlenes Beitrag von unzähligen Prominenten geteilt und kommentiert.

ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ruft daraufhin ebenfalls ihre Follower dazu auf, der Problematik mehr Beachtung zu schenken. Am Dienstagabend (2. Februar) plant sie sogar einen gemeinsamen Instagram-Talk mit Marlene Lufen zu dem Thema.

Viele weitere Promis wie Sylvie Meis, Vera Int-Veen oder Motsi Mabuse pflichten Marlene Lufen öffentlich bei. Selbstverständlich erhält sie auch Unterstützung von ihren „Frühstücksfernsehen“-Kollegen Alina Merkau, Daniel Boschmann und Jochen Schropp.

„Brisant“-Moderatorin ganz emotional: „Habe viel in der Sendung dazu gemacht“

ARD-Moderatorin Mareile Höppner ist sichtlich ergriffen von Marlene Lufens Beitrag: „Danke Marlene! Klug und ruhig auf ein so wichtiges Problem hingewiesen, dass auch mich schon lange bewegt und umtreibt. Habe viel in der Sendung dazu gemacht. Aber das reicht nicht. Du hast vollkommen recht. Danke für deine Klugheit und diese wichtigen Zahlen.“

Die „Brisant"-Moderatorin machte kürzlich mit einer ganz anderen Aktion auf sich aufmerksam.