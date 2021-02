„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau hat dickes Problem – „Weil ich einfach zu klein bin“

Schnee in Berlin: Darüber freuen sich die Hauptstädtler gerade besonders. Nur „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau kann sich nicht zu hundert Prozent über die dicken Flocken freuen.

Denn der Schnee erinnert die „Frühstücksfernsehen“-Beauty mal wieder daran, was ihr fehlt.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin quengelt in Instagram-Story

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau war gerade auf dem Sprung, als ihr der Wintereinbruch in Berlin einen dicken Strich durch die Rechnung machte. In ihrer Instagram-Story erklärte die 34-Jährige ihr Dilemma: „Jedes Jahr, WENN es denn mal drei Tage so richtig eisig ist in Berlin, dann frage ich mich, wie geil eine Standheizung sein muss.“

Stattdessen musste sich der TV-Star besonders warm einpacken. In ihrer Videobotschaft sah man neben Alina Merkaus Gesicht nichts als ihren übergroßen, flauschigen Schal. Puh, das muss wirklich kalt gewesen sein.

Sat.1-Moderatorin Alina Merkau muss sich dem Wintereinbruch geschlagen geben. Foto: imago images

----------------------------------------

Das ist Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren

Neben ihrer Ausbildung beim Radio stand Alina Merkau auch als Schauspielerin vor der Kamera

Seit 1996 ist sie im Fernsehbusiness tätig: In der ARD-Serie „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ spielte sie bis 2004 sogar eine der Hauptrollen

Ihr Volontariat absolvierte sie 2013 beim Radiosender „KissFM“

Seit Oktober 2014 moderiert sie das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Alina Merkau ist verheiratet und hat ein Kind

----------------------------------------

„Frühstücksfernsehen“-Star ist zu klein, um Eis wegzukratzen

Nun würden einige Menschen wohl behaupten, dass sich Alina Merkau nicht so anstellen und einfach selbst das Eis von der Windschutzscheibe kratzen sollte. Doch genau darin lag das Problem.

„Ich habe jetzt gefühlt schon 48 Stunden gekratzt und komme nicht an die entsprechenden Stellen dran, weil ich einfach zu klein bin“, beklagte sich die Sat.1-Moderatorin, die auf 1,64 Meter Körpergröße kommt.

Ein Teil der „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren (v.l.n.r.): Martin Haas (†55), Vanessa Blumhagen, Alina Merkau, Jahn Hahn, Karen Heinrichs, Simone Panteleit und Matthias Killing. Foto: imago images

Dann drehte sie die Handykamera um und filmte ihre vereiste Frontscheibe. Und tatsächlich: Links und rechts war freie Sicht, doch in der Mitte lag der Schnee so dick auf Alinas Auto, dass nichts mehr zu erkennen war.

----------------------------------------

----------------------------------------

Alina Merkau hat keine andere Wahl

Und jetzt? Nun, Alina Merkau blieb nichts anderes übrig, als darauf zu warten, dass die Heizung ihres Autos den Schnee schmelzen ließ.

Einen kleinen Tipp teilte sie dann aber doch noch mit ihren Followern: Ein Eisfrei-Spray sei normalerweise ihre Rettung – jedoch nur dann, wenn die Eisschicht nicht zu dick sei. In diesem Fall musste Alina Merkau also in der Kälte ausharren. Wie ärgerlich.

Auch ihre Kollegin Marlene Lufen musste vor Kurzem ihrem Ärger Luft machen. Welche Aktion die Moderatorin so richtig auf die Palme brachte, erfährst du hier.