„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Verrückte Szene im Morgenmagazin – „Er möchte nicht gezeigt werden“

Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ steht wie kaum ein anderes Morgenmagazin für gute Laune. Doch am Mittwoch hatten die Moderatorinnen und Moderatoren so richtig den Schalk im Nacken.

Folgende Szene: Die Kamera schwenkt auf „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen, die gerade ein Smartphone in der Hand hält, und anmoderieren will. Doch plötzlich grinst die sympathische Moderatorin, schaut hinüber zu Mit-Moderator Daniel Boschmann und haut ihren Kollegen in die Pfanne – natürlich aus Spaß.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Marlene Lufen erklärt – „Er möchte nicht...“

Was Marlene Lufen gemacht hat? Sie posaunte in die Kamera: „Er möchte nicht gezeigt werden.“ Klar, dass die Kamera dann sofort auf ihren Kollegen schwenkt. Der sitzt an einem Tisch, studiert gerade noch in letzter Sekunde seine Moderationskarten. „Er muss sich noch vorbereiten“, klärt Lufen auf.

------------------------------

Das ist das Sat.1-Frühstücksfernsehen:

Seit dem 1. Oktober 1987 wird das „Frühstücksfernsehen“ ausgestrahlt

Die Moderatoren berichten im Morgenmagazin über aktuelle Themen aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft

In der Sendung werden unter anderem nützliche Verbrauchertipps für den Alltag vorgestellt

Von Montag bis Freitag ist das „Frühstücksfernsehen“ von 5.30 Uhr bis 10 Uhr zu sehen

Zum Moderationsteam gehören unter anderem: Marlene Lufen, Alina Merkau, Daniel Boschmann oder Vanessa Blumhagen

Immer wieder hat das „Frühstücksfernsehen“ prominente Gäste: zuletzt Luke Mockridge

------------------------------

Marlene Lufen und „Frühstücksfernsehen“-Kollegin Vanessa Blumhagen. Foto: imago images

Gemein. Schließlich war ihr Kollege gar nicht auf die „Kamera-Attacke“ vorbereitet. Aber der 39-Jährige nahm die Aktion mit Humor, ging direkt auf die Sticheleien seiner Kollegin ein und moderierte die nächste Szene lustig mit.

------------------------------

„Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1: SIE ist endlich wieder zurück im TV

Die Aktion zeigt, wie lustig es zwischen den Kollegen des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zugeht. Und die hatten zuletzt richtig Grund zu jubeln. Denn eine Kollegin ist nach ihrer Urlaubspause endlich wieder zurück auf der Arbeit. Um wen es sich handelt, kannst du hier nachlesen.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen. Foto: imago images

--------------------

Das ist Moderatorin Marlene Lufen:

Marlene Lufen wurde am 18. Dezember 1970 in West-Berlin als Marlene Franz geboren

Seit 1997 moderiert Marlene Lufen das „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1

Seit 2018 moderiert Marlene Lufen „Promi Big Brother“

Seit 2019 moderiert Marlene Lufen „Dancing on Ice“

In ihrer Jugend war Marlene Lufen Leistungsschwimmerin

----------------------

Manchmal wird es „Frühstücksfernsehen“ auch richtig heiß. Sex-Witze sind schließlich gang und gäbe. Was Moderatorin Alina Merkau jedoch so richtig abturnt, liest du hier.

Ein „Frühstücksfernsehen“-Gesicht war lange nicht im TV zu sehen - nun kommt sie wieder zurück. Hier mehr erfahren>>>