„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 zeigt bizarre Szenen – Zuschauer gehen auf die Barrikaden „Untragbar“

Tagtäglich schalten Tausende Zuschauer ein, um mit ihnen in den Tag zu starten: Die Moderatorinnen und Moderatoren des „Frühstücksfernsehen“ versüßen so manchem den Morgen. Dabei sind sie sich für keinen Witz oder alberne Aktion zu schade.

Immer wieder probieren die Sat.1-Moderatoren im „Frühstücksfernsehen“ neue Internet-Trends aus stellen sich gegenseitig verrückte Aufgaben. So auch am frühen Montagmorgen (24. April 2023), wo Alina Merkau und Benjamin Bieneck mit dieser Aktion für Kopfschütteln bei den Zuschauern sorgen.

„Frühstücksfernsehen“: Irrer Wettbewerb unter den Moderatoren

Auf Instagram und Facebook veröffentlicht das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ Szenen, die sich noch vor Sonnenaufgang so im Studio des Morgen-Magazins abgespielt haben. Zu sehen sind neben Alina und Benjamin auch Lukas Haunerland, der die beiden vor eine ungewöhnliche Aufgabe stellt.

„So, wir spielen jetzt ‚Lutsch die Nuss'“, lautet die Ankündigung. Hintergrund: Alina Merkau und ihr Kollege sollen eine Praline so lange im Mund bearbeiten, bis nur noch die Nuss übrig bleibt. Matthias Killing habe schon vorgelegt und eine blitzblanke Nuss abgeliefert. Nun sitzen die drei vor laufender Kamera im Studio und lutschen an Schoko-Pralinen. Für manche Fans ein eigenartiger Anblick.

Sat.1-Zuschauer gehen auf die Barrikaden

Diese Challenge ist letztendlich doch schwerer als gedacht. Denn bei den ersten Versuchen gelingt es den Moderatoren nicht die Nuss unbeschädigt zu lassen. Das sorgt nicht nur für Frust bei Alina Merkau, sondern auch bei den TV-Zuschauern in den sozialen Medien:

„Untragbar.“

„Ich habe das Gefühl, dass es im Kindergarten teilweise ernsthafter zu geht.“

„Ich schau ja gerne SAT.1 Frühstücksfernsehen. Was mir aber seit Längerem auf den Keks geht, sind diese langweiligen, fast täglichen Spielchen und schlechte Gesänge. Schalte dann immer um und bleibe dann auf einem anderen Sender hängen. Schade.“

„Einmal fremdschämen, bitte.“

