„Frühstücksfernsehen“: Sex-Talk in Live-Sendung – „Das war eigentlich nur für vor 6 Uhr gedacht“

Dass es im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ gerne mal etwas heiter wird, ist den Zuschauern längst bewusst. Dennoch überraschen uns die ModeratorInnen immer wieder aufs Neue.

So kam es im „Frühstücksfernsehen“ schon am Morgen zu einem pikanten Sex-Talk, der so einiges über unsere Lieblings-Moderatorinnen verriet.

„Frühstücksfernsehen“: Beim Thema Orgasmus schaltet sich Marlene Lufen ein

Wir gehen mal direkt in die Vollen: Der selbst ernannte Dating-Experte Lukas Haunerland will seinen „Frühstücksfernsehen“-Kollegen zeigen, wie unterschiedlich auf der Welt Menschen auf einen Orgasmus reagieren. „Der Klassiker ist doch: 'Ich komme!'“, leitet Lukas ein.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren Marlene Lufen und Daniel Boschmann plaudern aus dem Nähkästchen. Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Da muss Marlene Lufen intervenieren: „Also ehrlich gesagt, ich musste es noch niemandem sagen. Sie haben es bemerkt.“ Diese Bilder im Kopf lassen wir mal unkommentiert.

Dennoch interessiert die Zuschauer, was Lukas Haunerland vorbereitet hat und so führt er fort, dass man im Portugiesischen eher ein „Ich gehe!“ ruft, sobald man den Höhepunkt erreicht. Da schießt es aus Marlene Lufen: „Ich erinnere mich!“ Moment mal, wie bitte?

----------------------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder Prominente zu Gast

----------------------------------------

„Frühstücksfernsehen“: Marlene verrät – so klingen ihre Kollegen beim Sex

Marlene Lufen erzählt, dass sie so etwas schon mal bemerkt habe. Das lässt tief blicken. „Bis auf Japan kann Marlene überall einen Haken machen“, scherzt ihr Kollege Daniel Boschmann.

Doch so einfach kommen die Männer nicht davon. „Ich kann euch sagen, was ihr sagt!“, kontert Marlene. Daniel schaut sie ganz entgeistert an: „Woher weißt du das?“ Sind die beiden etwa mehr als Kollegen? Nein, Quatsch! „Weil es alle Männer gleich machen“, erklärt die 50-Jährige. Was dann folgt, ist ein tiefes, aber kurzes Stöhnen von Marlene Lufen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Diesen Moment musste das „Frühstücksfernsehen“ einfach festhalten und hat den Clip auch auf seinem offiziellen Instagram-Account geteilt. Dort wird Marlene für ihre offene Art gefeiert. Sie selbst hingegen kommentiert nur leicht beschämt: „Das war eigentlich nur für vor 6 Uhr gedacht, wo es fast keiner mitkriegt.“

Auch ihre Kollegin Alina Merkau hat schon das ein oder andere schlüpfrige Detail über ihr Sexleben im Live-TV ausgeplaudert.