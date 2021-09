„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 holt SIE zurück! Fans aus dem Häuschen – „Endlich“

Diese Weisheit ist hinlänglich bekannt. Eine Show steht und fällt mit ihren Protagonisten. Das ist auch beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ nicht anders. Nun ist es aber oftmals so, dass die Geschmäcker der Zuschauer verschieden sind.

Die einen mögen „Frühstücksfernsehen“-Moderator A lieber, die anderen finden „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin B besser. Auf zwei Moderatoren aber scheinen sich die Sat.1-Zuschauer verständigen zu können.

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 holt SIE wieder in die Show

So teilte Sat.1 auf Instagram mit, dass in dieser Woche wieder Marlene Lufen und Daniel Boschmann durch die Morgen-Show führen werden. Und sofort brach in den Kommentaren der Jubel aus.

-----------------

Das ist „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

------------------

„Endlich. Jetzt schaue ich es wieder an. Ich mag die Zwei total gerne. Ich freue mich“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin bei Instagram. Und eine anderer fügt hinzu: „Mega, freue mich so. Ich mag die beiden sehr.“

„Frühstücksfernsehen“: Zuschauerin sicher – SIE sind das beste Duo

Eine Dritte hält Marlene Lufen und Daniel Boschmann gar für das beste Moderationsduo im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Allerdings dicht gefolgt, wie sie weiter schreibt, von Matthias Killing und Alina Merkau.

Die jedoch legt gerade eine Pause ein. Schließlich hat die 35-Jährige erst vor wenigen Wochen ihren Sohn Carlo zur Welt gebracht. Da gönnen ihr die Zuschauer wohl noch ein paar Momente der Ruhe mit ihrem Kind.

------------------

Weitere „Frühstücksfernsehen“-Themen:

„Frühstücksfernsehen“: Armin Laschet deutlich – „Zurecht haben sie Angst“

„Frühstücksfernsehen“-Star Daniel Boschmann völlig schamlos: DIESES Video sorgt für große Lacher

„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau gibt chaotisches Baby-Update: „Ihr werdet lachen“

------------------

Dies war eine Show wie keine andere. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet war im „Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Der Politiker wurde deutlich: „Zurecht haben Sie Angst.“