„Frühstücksfernsehen“: Haariger Talk im TV – dann irritiert Karen Heinrichs ihre Kollegin mit DIESER Aussage

Diese Aussage im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1 hat für Lacher und einen unangenehmen Moment gesorgt!

Dabei wollte sich Moderatorin Karen Heinrichs mit Promi-Expertin Vanessa Blumhagen im „Frühstücksfernsehen“ nur über ein allgegenwärtiges Thema unterhalten.

„Frühstücksfernsehen“: Diese Aussage sorgt für Lacher

„Ich verlotter ja so ein bisschen im Lockdown“, erklärt die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin ihrer Kollegin. „Lässte einfach mal wachsen, wachsen, wachsen, kriegst ein Kompliment nach dem anderen.“ Die 46-Jährige spricht über ihre Haare. So weit, so gut.

Doch was Karen Heinrichs dann sagt, sorgt für einen irritierten Blick bei Vanessa Blumhagen. „Ich hab dafür leider auch untenrum wachsen lassen“, erklärt sie - und bemerkt die Doppeldeutigkeit dieser Aussage gleich selbst. Sie schießt sofort hinterher, dass sie damit selbstverständlich ihre Beine meine - doch Vanessa Blumhagen schaut schon geschockt in die Kamera und muss anfangen zu lachen.

Zu spät, die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin kann die Situation nicht mehr retten.

----------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

----------------------------

Doch nicht nur Vanessa Blumhagen, auch die Zuschauer fanden die Panne im Live-TV äußerst amüsant.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Hab auch heute Morgen viel gelacht, das ging mir den ganzen Tag nicht aus dem Kopf

Hab heute Morgen Tränen gelacht!

Das war soooo ehrlich und menschlich. Ich habe so gelacht. Das ist der Unterschied zwischen euch und den anderen

So genial!! Hatte mir echt meinen Morgen gerettet

Herrlich ehrlich

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Karen Heinrichs. (Archivbild) Foto: IMAGO / APress

----------------------------

----------------------------

Eigentlich hätte Karen Heinrichs am Donnerstag und Freitag das „Frühstücksfernsehen“ gar nicht moderieren sollen. Sie sprang lediglich für Kollegin Marlene Lufen ein. Die Fans waren vollkommen überrascht. Hier mehr dazu>>> (cs)