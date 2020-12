„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Heftige Reaktion von Alina Merkau bei DIESEM Thema – „Nein, das will ich nicht“

Es ist DAS Thema an diesem Montag: der harte Corona-Lockdown in ganz Deutschland. So beschäftigt die Maßnahme auch die Moderatoren beim „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1.

Als es um den Corona-Lockdown und das bevorstehende Weihnachtsfest geht, wird „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau emotional. Dabei macht sie vor allem ein Aspekt traurig.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Als Matthias Killing DAS anspricht, kriegt Alina Merkau die Krise

Beim „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1 kam es gleich am Montagmorgen zu einer emotionalen Reaktion von Alina Merkau. Gemeinsam mit Matthias Killing sprach die 34-Jährige darüber, wie das Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen gerade für Kinder möglich ist.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Alina Merkau reagiert auf ein Thema besonders emotional. (Archivfoto) Foto: imago/eventfoto54

Denn den verkleideten Weihnachtsmann auf dem Weihnachtsmarkt oder im Einkaufszentrum gibt es dieses Jahr für die Kleinen nicht – es kommt auch in diesem Bereich immer mehr zu digitalen Alternativen. „Video-Telefonie mit dem Weihnachtsmann übers Tablet...“, führt Matthias Killing den entsprechenden Beitrag ein – und wird bereits dabei von einer leidenden Alina Merkau und einem „Nein“ unterbrochen.

----------------------------

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen immer wieder mehr oder weniger prominente Gäste zu Wort

----------------------------

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau frustriert über Weihnachten in diesem Jahr

„Eine Zoom-Konferenz... es ist Realität“, macht der Sat.1-Moderator unbeirrt weiter. Daraufhin kann die Mutter einer kleinen Tochter nur noch jammern: „Nein, das will ich nicht...“

+++ Frühstücksfernsehen: Video macht fassungslos – Sat.1-Moderatorin ringt mit sich +++

Doch Matthias Killing bleibt hart: „Und genauso könnte das in diesem Jahr tatsächlich stattfinden. Also, wie können unsere Kids den Weihnachtsmann erleben? Ja, es gibt einen virtuellen Nikolaus.“

Daraufhin kann Alina Merkau nur noch kapitulieren, wirft resignierend die Arme in die Luft: „Es wird eben alles ganz anders dieses Jahr...“

----------------

Mehr News zum „Frühstücksfernsehen“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------

Doch das „Frühstücksfernsehen“-Team lässt sich die Laune nicht wirklich vermiesen, wie ein lustiges Video auf Instagram zeigt. Die wilde Tanzeinlage von Marlene Lufen, Lukas Haunerland und Jochen Schropp kannst du >>>hier sehen.