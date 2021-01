„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Anzüglicher Witz am frühen Morgen – „Da macht mir keiner was vor!“

Die Moderatoren im Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ haben viel zu lachen. Jeden Tag stellen sich die TV-Stars neuen skurrilen Themen, die schon in den frühen Morgenstunden für große Unterhaltung sorgen.

Kollege Lukas Haunerland überrascht seine „Frühstücksfernsehen“-Kollegen dabei immer wieder mit neuen Herausforderungen. Bei einem Spiel zwischen Alina Merkau und Matthias Killing wurde es plötzlich ganz anzüglich.

„Frühstücksfernsehen“ stellt neues Lockdown-Spiel vor

Irgendwann kommt jeder im Lockdown an den Punkt, an dem er sich langweilt oder ideenlos ist. Für dieses Problem hat das „Frühstücksfernsehen“ nun die Lösung. Im Sat.1-Morgenmagazin stellen die Moderatoren ein neues Spiel vor, das in Familien für eine Menge Spaß sorgen wird.

Während Lukas das Spiel moderiert, treten Alina und Matthias gegeneinander an. Die Herausforderung besteht darin, mit verbundenen Augen ein Schnapsglas voller Bonbons in den Mund zu kippen und anschließend zu erraten, wie viele Bonbons sich im Glas befanden.

Das ist Alina Merkau:

Alina Merkau wurde am 21. März 1986 in Berlin geboren

Neben ihrer Ausbildung beim Radio stand Alina Merkau auch als Schauspielerin vor der Kamera

Seit 1996 ist sie im Fernsehbusiness tätig – in der ARD-Serie „Dr. Sommerfeld – Neues vom Bülowbogen“ spielte sie bis 2004 sogar eine der Hauptrollen

Seit Oktober 2014 moderiert Alina Merkau das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Alina Merkau ist verheiratet und hat ein Kind

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin protzt: „Macht mir keiner was vor!“

So weit, so gut. Nachdem sich Matthias Killing erst einmal ordentlich an den Bonbons verschluckt, beweist Alina Merkau ein unentdecktes Talent. Sofort erkennt sie, dass es sich um sieben Bonbons in ihrem Mund handelt.

Wenige Sekunden später verkündet Lukas Haunerland ihr, dass sie die Challenge gewonnen hat. „Ha! Also mit dem Mund, da macht mir keiner was vor!“, behauptet die Blondine stolz. Ahja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

Auch Alinas Kollegin Karen Heinrichs hat die Zuschauer gegen Ende des Jahres ziemlich überrascht. Auf welche drastische Ankündigung sie Taten folgen ließ, liest du hier.