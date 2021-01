„Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann ist stolz auf seinen Körper – „Raus mit dem Teil!“

Die Moderatoren im „Frühstücksfernsehen“ nehmen sich gerne auch mal selbst auf die Schippe. Doch wenn Daniel Boschmann sieht, wie so mancher Influencer posiert, kann er nur mit dem Kopf schütteln.

Der „Frühstücksfernsehen“-Star setzt deshalb jetzt ein Zeichen für Body Positivity im Sat.1-Morgenmagazin. Eine Aktion, die man für gewöhnlich nur selten von Männern mitbekommt.

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann hat genug von der Scheinwelt

Dass Frauen sich schon seit langer Zeit im Netz dafür stark machen, sich selbst nicht aufgrund ihres Aussehens runterzumachen, ist inzwischen bekannt. Doch nun will auch „Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann seinen Senf dazugeben.

Der 40-Jährige hat genug von albernen Posen, die Models anwenden, um sich besonders vorteilhaft darzustellen. In der Sat.1-Sendung parodiert er einige dieser Figuren. „Es ist mir hart unangenehm“, hält Daniel fest, nachdem Kollegin Marlene Lufen ganz beeindruckt von seinen Posen ist.

---------------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder Prominente zu Gast

---------------------------------

„Frühstücksfernsehen“-Moderator steht zu seinem Körper

Daniel Boschmann kann nicht nachvollziehen, wieso sich manche Menschen solche Umstände für das perfekte Foto machen: „Einer hält so ein Ringlicht in der Öffentlichkeit, der nächste so eine Pappe, die reflektiert, und dann macht einer das Foto von dem Vierten.“

Marlene Lufen fügt hinzu, dass es dann auch ganz wichtig sei, den Bauch einzuziehen. Doch das sieht ihr Kollege anders: „Nix! Raus mit dem Teil! Habe ich bezahlt!“ Dabei streckt Daniel Boschmann extra den Bauch raus.

---------------------------------

---------------------------------

Der Fernsehstar sei demnach sehr stolz auf sein kleines Bäuchlein. Schließlich habe er Mengen an Spekulatius dafür investiert, scherzt Daniel Boschmann.

Daniel Boschmann und Marlene Lufen bei „Dancing on Ice“ im November 2019. Foto: imago images

Kollegin Vanessa Blumhagen machte kürzlich mit einem Foto von sich im Badeanzug auf sich aufmerksam. Mehr dazu hier >>>