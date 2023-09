„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 nimmt Morgenmagazin aus dem Programm – das ist der Grund

Bittere Nachricht für alle Fans des Morgenmagazins „Frühstücksfernsehen“. Die Sat.1-Sendung läuft für gewöhnlich immer montags bis freitags in den frühen Morgenstunden und seit zwei Jahren sogar auch sonntags. Ein Highlight für die Zuschauer, auf das sie allerdings schon bald verzichten müssen.

Denn in rund zwei Wochen wird das „Frühstücksfernsehen“ am Sonntag aus dem Programm genommen.

„Frühstücksfernsehen“ wird aus Programm genommen

Doch keine Sorge: Es handelt sich dabei offenbar nur um eine einmalige Programm-Sache. Und das aus einem bestimmten Grund.

+++ „Frühstücksfernsehen“: Sat.1-Moderatorin Karen Heinrichs offen – „Die pure Quälerei“ +++

Am 1. Oktober läutet der Sender einen Ehrentag für Michael Bully Herbig ein. Laut dem Brachendienst „DWDL“ steht der erste Tag im Oktober 2023 dann ganz im Zeichen des Schauspielers, der am 28. September bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises einen Ehrenpreis für sein Schaffen verliehen bekommt. Sat.1 überträgt das Event in diesem Jahr auch.

Gleich vier „Bully“-Filme will der Sender deshalb am 1. Oktober zeigen.

12.20 Uhr: „Lissy und der wilde Kaiser“

14.10 Uhr: „Bullyparade – Der Film“

16.10 Uhr: „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“

18 Uhr: „Schuh des Manitu“ (Extra-Large)

Und hier kommt das Aus für das „Frühstücksfernsehen“ ins Spiel. Durch den Special Day verschieben sich auch vormittags allerhand Sendungen. Das Morgenmagazin geht sonntags in der Regel immer von 9 bis 11 Uhr an den Start, am 1. Oktober laufen morgens stattdessen erst ein paar Folgen „Auf Streife – Berlin“ und um 10.15 Uhr eine „Harry Potter“-Wiederholung.

Das könnte dich auch interessieren:

Warum nun allerdings ausgerechnet das „Frühstücksfernsehen“ nicht gezeigt wird, verwirrt ein wenig. Trotz Nachfrage gibt es seitens des Senders dazu bislang noch keine offizielle Antwort.