„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Moderator Matthias Killing verärgert Zuschauer – mit DIESER Aktion

Die Crew vom Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ hat jeden Tag eine Menge Spaß. Da wird gelacht, rumgealbert und vor allem der direkte Kontakt zu den Zuschauern aufrechterhalten.

Doch eine Sache stieß bei all der guten Laune beim „Frühstücksfernsehen“ bei einem Fan nicht auf Begeisterung.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Matthias Killing verärgert Zuschauer

In einem Instagram-Video wird nun noch einmal die vergangene Woche beim „Frühstücksfernsehen“ zusammengefasst. Doch eine Sache passt einem Zuschauer überhaupt nicht. Er schaltet sich direkt ein, um seinen Frust abzulassen.

Das Team des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

+++Mark Forster teilt neues Foto: Doch was will er DAMIT sagen?+++

Es war DIE Überraschung am Montagmorgen: Matthias Killing und Karen Heinrichs saßen nach langer Zeit wieder gemeinsam auf der „Frühstücksfernsehen“-Couch, um die Zuschauer durch den Morgen zu führen.

----------------------------

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder Prominente zu Gast

----------------------------

Vielen Fans ging das „Comeback“ allerdings gehörig auf die Nerven. Der Grund: die Fußball-Fanliebe von Matthias Killing. Er ist bekennender Schalke-Fan, positioniert fleißig seine Vereins-Tasse und -Decke im Sat.1-Studio. Zu viel und zu nervig, finden einige Zuschauer.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing. Foto: IMAGO / POP-EYE

Und auch jetzt meldet sich wieder ein wütender „Frühstücksfernsehen“-Fan zu Wort, der in der Wochenzusammenfassung auf Instagram die Fan-Utensilien vom Moderator erblickte. „Matthias mit seiner Schalke-Decke und Tasse nervt einfach, macht die ganze Sendung kaputt“, schrieb er dazu. Einige Fans haben schon damit gerechnet, dass solche Kommentare kommen.





+++ „Wer wird Millionär?“: Kandidatin spricht das aus, was alle Zuschauer denken +++

So schreibt einer: „Ich hab drauf gewartet, dass es Ratsch macht.“

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Frühstücksfernsehen“: So reagiert Matthias Killing auf die Schelte

Und wie reagiert nun der Sat.1-Moderator selbst auf die Kritik? Ganz einfach: In dem er sich am Derby-Tag auf Instagram meldet und dort in Schalke-Montur und mit berühmter Tasse ein Foto von sich hochlädt.

----------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

----------------------------

Blöd nur, dass beim Revier-Derby am Samstag sein Schalke-Verein eine 0-zu-4-Niederlage gegen Erzfeind Borussia Dortmund einstecken musste…Mal sehen, ob auch das Thema beim „Frühstücksfernsehen“ auf Sat.1 am Montag ist.