„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Eklat im Studio! Moderator wütend wegen TV-Zuschauer

Hoppla, was war denn da im Studio los? Es ging heiß her beim Sat.1 „Frühstücksfernsehen“. Und das lag nicht zuletzt an Moderator Matthias Killing. Der wurde am Dienstagmorgen mitten in der Sendung richtig sauer.

Thema des Tages war Mobbing. Als Matthias Killing und seine „Frühstücksfernsehen“-Kollegin Alina Merkau das Thema ansprachen, kannte der Sat.1-Star kein halten mehr und beschimpfte einen Zuschauer.

„Frühstücksfernsehen“: Eklat im Sat1-Studio

Am Dienstag sind Natascha und Cheyenne Ochsenknecht zu Gast im „Frühstücksfernsehen“-Studio. Mutter und Tochter haben das Buch „Wehr dich!“ gegen Cyber-Mobbing veröffentlicht – im Gespräch darüber berichtet die 20-jährige Cheyenne auch von ihren eigenen (negativen) Erfahrungen.

Cheyenne Ochsenknecht. Foto: TVNOW / Marina Rosa Weigl

So erhielt die werdende Mutter Mord- und Vergewaltigungsdrohungen, auch ihre Optik wurde schon kritisiert.

Das ist das Sat.1 „Frühstücksfernsehen":

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

Während Alina Merkau Cheyenne dafür lobt, dieses Problem öffentlich anzusprechen, platzt Matthias Killing wegen einer Zuschauer-Reaktion der Kragen.

+++ „Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Bei diesem Thema wird Alina Merkau traurig – „Nein, das will ich nicht“ +++

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): „Guck unsere Sendung nicht mehr“

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing rastete vor laufender Kamera aus. (Archivfoto) Foto: picture alliance / dpa

„Ich finde das großartig und phantastisch, was ihr macht“, beginnt der Moderator noch gefasst in Richtung Natascha und Cheyenne Ochsenknecht.

„Wir haben gerade wieder eine dieser typischen Zuschauer-Zuschriften bekommen“, erklärt Killing. So schreibe ein Zuschauer auf Facebook: „Schwillt bei einer Schwangerschaft die Oberlippe an? Frage für einen Freund...“

Das ist Matthias Killing:

Matthias Killing wurde am 15. September 1979 in Hagen-Dahl geboren

Er ist ein Fernsehmoderator

Seit 2009 ist er beim Sat1-Frühstücksfernsehen dabei

Er moderiert auch unter anderem „The biggest Loser“ oder „Das große Prosieben Promiboxen“

Ein fieser Seitenhieb gegen Cheyenne Ochsenknecht, den Matthias Killing nicht unkommentiert lassen möchte: „Das ist eine solche Unverschämtheit, so etwas auf unserer Seite zu schreiben.“ Dann macht er dem Zuschauer eine klare Ansage: „Ich finde einfach: Meld' dich ab, guck' unsere Sendung nicht mehr und – sorry, auf deutsch – verpiss dich.“

„Ich kann es auch nicht mehr hören. Da kriegst du echt einen Hals“, redet sich der „Frühstücksfernsehen“-Mann in Rage. Natascha Ochsenknecht reagiert gelassen: „Naja, wahrscheinlich hat er keinen Spiegel zu Hause.“

Matthias Killing vom Frühstücksfernsehen. Foto: imago images

Schock für „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren:

Ganz so harmonisch ging es auch kürzlich beim „Frühstücksfernsehen“-Moderatorenpaar Alina Merkau und Chris Wackert zu. Denn während ihrer Sendung hörten sie plötzlich etwas, das sie zusammenzucken ließ. Hier mehr >>> (kv)