„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 macht es offiziell – Zuschauer wütend

In der vergangenen Woche machte Sat.1 eine große Ankündigung. Doch was der Sender bekanntgab, schmeckte nicht jedem Zuschauer. Jeden Sonntag wird verraten, welche „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren in der Woche vor der Kamera stehen.

Und genau da lag für einige Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Fans das Problem. Viele reagierten sogar wütend. Warum bloß?

„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 lässt Bombe platzen – Zuschauer außer sich

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing moderierte letzte Woche. Foto: IMAGO / POP-EYE

Beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ rotieren die Stars wöchentlich und meistens in anderen Kombinationen. Diesmal wollen die schwangere Alina Merkau und ihr Kollege Matthias Killing durch die „Frühstücksfernsehen“-Woche führen. Sat.1 gibt dazu auf Instagram bekannt:

„Nächste Woche sorgen wieder Alina Merkau und Matthias Killing für gute Laune! Wir freuen uns drauf.“ Doch nicht jeder eingefleischte „Frühstücksfernsehen“-Fan kann das auch von sich behaupten. So häufen sich unter dem Post Kommentare von Zuschauern, die ihrer Enttäuschung freien Lauf lassen:

„Ich mag auch lieber Daniel und Marlene“

„Na dann eine Woche ohne Frühstücksfernsehen!“

„Dann gibt es eben RTL“

„Och nein“

„Ich finde die zwei immer so albern“

Vorfreude sieht anders aus. Immerhin: Alina Merkau und Matthias Killing haben durchaus auch einen Haufen Befürworter, die dagegen halten.

„Ich freue mich auch auf das Dreamteam. Wird wieder eine ganz amüsante Woche“, schreibt zum Beispiel jemand. Ein anderer: „Ich verstehe nicht, warum manche Menschen so unfreundlich reagieren, das geht gar nicht.“ Oder: „Ich freue mich.“

--------------------------------

--------------------------------

„Frühstücksfernsehen“: So reagiert Matthias Killing auf die Kritik

Und wie reagieren die beiden „Frühstücksfernsehen“-Stars auf so viel Gegenwind? Matthias Killing nimmt es gelassen. In der Instagramstory am Montagmorgen liest er sich einige Kommentare durch und kann nur noch loswerden: „Ich versuche Instagram-Menschen zu erziehen. Das ist schwer.“(jhe)

