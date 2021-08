„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen unter Schock – „Es ist kaum in Worte zu fassen“

Es sind schreckliche Bilder, die derzeit aus Afghanistan nach Deutschland schwappen. Nach dem Abzug der Bundeswehr und der amerikanischen Soldaten sind die Taliban wieder auf dem Vormarsch. Videos, in denen Menschen geteert und ausgepeitscht werden, sind in den sozialen Medien zu sehen. Es sind Bilder, die kaum zu ertragen sind. Auch nicht für Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen.

Auf Instagram teilte der „Frühstücksfernsehen“-Star am Montagmorgen persönliche Worte zu der Katastrophe, die sich gerade in Afghanistan abspielt.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen mit erschütternden Worten

„Der Westen hat so versagt“, schreibt die 50-Jährige. Und weiter: „Es ist kaum in Worte zu fassen, was wir dort angerichtet haben. Ich bete für die Menschen, die nun dem Terror ausgeliefert sind.“

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr live aus Berlin ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

Im Frühstücksfernsehen werden auch die Nachrichten, Rezepte und das Horoskop aufgegriffen

Lufen spielt auf den überhasteten Abzug der westlichen Truppen an, der das Land in ein Chaos gestürzt hat. So konnten die Taliban in kürzester Zeit die wichtigen Städte zurückerobern, afghanische Soldaten, die jahrelang auch von der Bundeswehr geschult wurden, ergaben sich zum Teil kampflos.

Vor allem Frauen werden es in der islamischen Diktatur, die die Taliban errichten wollen, schwer haben. So konnten in den vergangenen Jahren immer mehr Frauen am gesellschaftlichen Leben aktiv teilhaben. Dies dürfte in Zukunft ein Ende haben. So übermalten die Taliban schon erste Plakate, auf denen Frauen öffentlich abgebildet waren.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Marlene Lufen öffentlich zu wichtigen politischen Themen äußert. Auch hier wurde die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin deutlich.