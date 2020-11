Frühstücksfernsehen: Nachricht über Marlene Lufen erstaunt Fans – „Das muss man erst mal schaffen“

Sie sind stets gut gelaunt, haben ein Lächeln auf den Lippen und unterhalten ihre Zuschauer zu einer Zeit, in der die meisten wohl noch in den warmen Federn liegen. Die Moderatorinnen und Moderatoren des „Sat.1“-Frühstücksfernsehen“.

Doch was so leicht aussieht, ist ein absoluter Knochenjob. So verriet „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen, wann denn morgens ihr Wecker zu klingeln hat, wenn sie pünktlich um 5:30 Uhr vor der Kamera stehen will. Sagen wir es mal so, das Wort „morgens“ ist in diesem Zusammenhang sehr optimistisch gewählt.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufens Aufsteh-Geheimnis

So klingt der Wecker von Marlene Lufen eher mitten in der Nacht. Um zwei Uhr, so verriet der „Frühstücksfernsehen“-Star, müsse sie raus aus den Federn. Welch unschöne Zeit.

Das ist Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Von 2001 bis 2007 moderierte sie die Sendung „WDRpunkt Köln“

Als Kandidatin war sie 2006 bei „Das große Promibacken“ zu sehen

Im Jahr 1997 heiratete sie den „Sportschau“-Moderatoren Claus Lufen – das Paar trennte sich 2019

Marlene Lufen hat einen Sohn und eine Tochter

Marlene Lufen, hier als Moderatorin von „Dancing on Ice“. Foto: imago images / Future Image

Die Fans bei Instagram jedenfalls sind beeindruckt von der Disziplin der 49-jährigen Berlinerin. „Um zwei Uhr schlafe ich noch“, schreibt beispielsweise eine Userin. Während eine andere hinzufügt: „Ohaaa, das muss man erst mal schaffen. Zumal man da ja richtig früh zu Bett gehen muss. Um diese Uhrzeit gehe ich erst ins Bett!“

Frühstücksfernsehen“: Das zeitige Aufstehen hat auch seine Vorteile

Ja, es hat niemand gesagt, dass es leicht ist... Doch Marlene Lufen kann der ganzen Sache auch etwas Gutes abgewinnen. Vor allem an freien Tagen. Der „BZ“ verriet sie 2018: „Bei uns zu Hause bin ich die Einzige, die die Macke hat, früh aufzuwachen.“ Sie nutze die Zeit, bevor die Kinder aufwachen, aber damit, bereits Brötchen zu holen und dann gemeinsam in den Tag zu starten.