„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin zeigt sich ultrasexy – „Da kann Baywatch einpacken!“

Hui! So sexy hat man „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen wohl noch nie gesehen!

Sogar ihre „Frühstücksfernsehen“-Kollegen sind begeistert und posten das sexy Bild sogar bei Instagram.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen zeigt sich sexy

Knallroter Badeanzug, eine rote Rettungsboje in der Hand, steht Marlene Lufen auf einem Rettungsturm. In der anderen Hand hält die Moderatorin des „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1 ein Fernglas, schaut dadurch in die Ferne.

Das Oufit von Marlene Lufen erinnert - nicht zuletzt wegen der Farbe - an die US-Serie „Baywatch“ aus den Neunzigerjahren, die Pamela Anderson und David Hasselhoff zu Stars machte.

„Frühstücksfernsehen“: „Da kann Baywatch einpacken“

Das „Frühstücksfernsehen“ postet das sexy Bild bei Instagram und schreibt dazu: „Heiß, heißer, Marlene Lufen!“ Und fühlt sich auch gleich an die Erfolgsserie erinnert. Weiter heißt es: „Da kann Baywatch einpacken.“

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das „Frühstücksfernsehen“ wird von montags bis freitags bei Sat.1 gezeigt

Als Moderatoren stehen unter anderem Marlene Lufen, Alina Merkau, Vanessa Blumhagen und Daniel Boschmann vor der Kamera

Auf Instagram präsentiert Sat.1 das „Highlight des Tages“

Obendrein kommen immer wieder prominente Gäste ins „Frühstücksfernsehen“

Doch wozu hat sich die 49-Jährige denn so in Schale geschmissen? „Unser Marlenchen guckt Daniel Boschmann beim 'Flite-Boarden' zu,“ klärt das „Frühstücksfernsehen“ auf.

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen. Foto: imago images / Sven Simon

Fans von „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin begeistert

Die Fans sind genauso begeistert. Eine Auswahl an Kommentaren:

Die neue Baywatch Nixe

Da kann Pamela Anderson einpacken

Ja Baywatch kann wirklich einpacken

Wunderschöne Marlene

Tolle Frau. Auch das darf man als Frau mal sagen

Das „Frühstücksfernsehen“ läuft montags bis freitags bei Sat.1.