Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen mit harten Worten – „Es ist echt scheiße!“

Es sind nachdenkliche, ja sogar frustrierte Worte, die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen am Donnerstagmorgen auf ihrem Instagram-Kanal verbreitet.

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin schaut traurig in die Kamera ihres Smartphones. Den Kopf hat sie auf ihrer linken Faust abgestützt. Immer wieder lenkt sie den Blick von der Kamera ab, schaut nachdenklich in die Ferne.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen mit eindringlichen Worten

„Was ist eigentlich los mit unserer Welt“, fragt Marlene Lufen. Und weiter: „Ich bin echt mit schwerem Herzen gestern Abend ins Bett gegangen. Ich habe noch die Bilder aus Washington gesehen.“

Das ist das „Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert, Daniel Boschmann

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung kommen sind immer wieder Prominente zu Gast

Ein Thema, das sie auch im Frühstücksfernsehen am Donnerstag begleiten wird. „Da berichten wir natürlich heute Morgen drüber und versuchen es auch so ein bisschen einzuordnen, aber ich habe das Gefühl, es ist gerade echt scheiße... auf der Welt. Es gibt so viele Dinge, die nicht gut sind. Die undenkbar erschienen. Man hat so das Gefühl, es passieren ungerechte Dinge. Es ist nicht einfach“, so Marlene Lufen.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen: „Das ist alles so bitter“

Eine Einschätzung, die sie wohl nicht exklusiv hat. Und doch bleiben noch immer Fragen offen. „Ich frage mich zum Beispiel auch, was wäre, wenn diese 'Protestanten' Schwarze gewesen wären. Was wäre das für ein Massaker geworden? Das ist alles so bitter.“

Zum Glück hatte Marlene Lufen zum Start der Sendung ihr Lachen wiedergefunden und konnte auch Meldungen, beispielsweise aus der Welt der Promis, wieder mit dem notwendigen Humor präsentieren.

